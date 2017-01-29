"Лестер" отказался продать Слимани в Китай

Ислам Слимани "Лестер" ответил отказом на предложение китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в 38 миллионов фунтов о покупке нападающего Ислава Слимани.

Напомним, что лишь в заключительные день предыдущего трансферного окна Слимани перебрался на "Кинг Пауэр" за рекордную для "лис" сумму в 29 млн. фунтов. С тех пор Ислам забил шесть голов в 16 матчах.

Как стало известно Sky Sports, "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил чемпионам Премьер-Лиги возможность хорошо заработать на Слимани, а самому Исламу — зарплату в районе 300 тыс. фунтов в неделю.

Однако "Лестер" отверг это предложение. "Лисы", которые сейчас всерьез обеспокоены за свою прописку в Премьер-Лиге, совершенно не заинтересованы в расставании с 28-летним алжирцем, который в ближайшие дни вернется с Кубка Африки и снова будет готов помогать команде Клаудио Раньери.


Метки Лестер, Слимани, Тяньцзинь Цюаньцзянь

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. fuckyeah 29.01.2017 00:28 # fuckyeah
    Плять, Старриджа покупайте за 50 млн, он там вам азиатскую ЛЧ принесет(если не сломается)

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  2. mancunia-planet 29.01.2017 00:09 # mancunia-planet
    удачи

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