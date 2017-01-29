"Лестер" отказался продать Слимани в Китай

"Лестер" ответил отказом на предложение китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в 38 миллионов фунтов о покупке нападающего Ислава Слимани.

Напомним, что лишь в заключительные день предыдущего трансферного окна Слимани перебрался на "Кинг Пауэр" за рекордную для "лис" сумму в 29 млн. фунтов. С тех пор Ислам забил шесть голов в 16 матчах.



Как стало известно Sky Sports, "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил чемпионам Премьер-Лиги возможность хорошо заработать на Слимани, а самому Исламу — зарплату в районе 300 тыс. фунтов в неделю.



Однако "Лестер" отверг это предложение. "Лисы", которые сейчас всерьез обеспокоены за свою прописку в Премьер-Лиге, совершенно не заинтересованы в расставании с 28-летним алжирцем, который в ближайшие дни вернется с Кубка Африки и снова будет готов помогать команде Клаудио Раньери.