Конте призвал отнестись с уважением к решению Ивановича

Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал отнестись с уважением к решению защитника Бранислава Ивановича относительно своего будущего.

В субботу Иванович провел свой 377-й матч за лондонский клуб, появившись на замену против "Брентфорда" и поспособствовав победе "синих" со счетом 4:0 в рамках Кубка Англии. Однако в прессе не утихают слухи, что 32-летний серб собирается покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, отправившись в "Вест Бромвич" или "Зенит".



Конте пока не знает, что решит его подопечный, но с пониманием относится к ситуации Бранислава.



"Когда игрок привык участвовать в каждом матче, и получается так, что он не играет регулярно, с этим сложно смириться. Иван хорошо знает свою ситуацию, и я буду рад, если он останется здесь, останется с нами. Но в этой ситуации, конечно, игрок должен поступить так, как будет лучше всего для него, для его семьи".



"Иван заслуживает огромного уважения за свою карьеру в "Челси". Он провел много матчей, он много всего выиграл с этой командой. Думаю, мы должны отнестись с уважением к любому его решению", — цитирует Конте Sky Sports.