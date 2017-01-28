Конте призвал отнестись с уважением к решению Ивановича

Бранислав Иванович Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал отнестись с уважением к решению защитника Бранислава Ивановича относительно своего будущего.

В субботу Иванович провел свой 377-й матч за лондонский клуб, появившись на замену против "Брентфорда" и поспособствовав победе "синих" со счетом 4:0 в рамках Кубка Англии. Однако в прессе не утихают слухи, что 32-летний серб собирается покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, отправившись в "Вест Бромвич" или "Зенит".

Конте пока не знает, что решит его подопечный, но с пониманием относится к ситуации Бранислава.

"Когда игрок привык участвовать в каждом матче, и получается так, что он не играет регулярно, с этим сложно смириться. Иван хорошо знает свою ситуацию, и я буду рад, если он останется здесь, останется с нами. Но в этой ситуации, конечно, игрок должен поступить так, как будет лучше всего для него, для его семьи".

"Иван заслуживает огромного уважения за свою карьеру в "Челси". Он провел много матчей, он много всего выиграл с этой командой. Думаю, мы должны отнестись с уважением к любому его решению", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Иванович, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2017 23:25

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  1. carrick-16 28.01.2017 23:51 # carrick-16
    Вроде его Бранислав зовут. Конте до сих пор не запомнил имена своих игроков?

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  2. reeker 28.01.2017 23:38 # reeker
    Иван должен остаться до конца сезона в Челси,а потом свободным агентом уходить куда душа пожелает.

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  3. slavik92 28.01.2017 23:28 # slavik92
    Иван) сегодня здорово отыграл, хотя соперник - не уровень.

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