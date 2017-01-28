"Арсенал" разгромил "Саутгемптон" в Кубке Англии

Данни Уэлбек Отправив в ворота "Саутгемптона" пять безответных мячей, "Арсенал" стремительно ворвался в 5-й раунд Кубка Англии.

Первый же момент в матче на "Сент Мэри" оказался результативным. На 15-й минуте Лукас Перес в касание сделал передачу на Данни Уэлбека, который вышел на ударную позицию по центру штрафной и классно подсек мяч перед голкипером — 0:1.

А спустя семь минут экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" оформил дубль. На сей раз Уэлбек принял дальнюю передачу верхом от Алекса Окслейд-Чемберлена, вторым касанием послав мяч между ног голкиперу — 0:2.

После двух оплеух "Саутгемптон" заметно оживился и принялся оказывать давление на ворота Давида Оспины, но на 35-й минуте снова пропустил. Уэлбек сыграл в стенку с Пересом, а затем прострелил вдоль лицевой на Тео Уолкотта, и тот с пары метров поразил цель — 0:3.

Во втором тайме "святые" много владели мячом, но моментов почти не создавали. А на 69-й минуте вышедший на замену Алексис Санчес сделал диагональную передачу от лицевой линии в центр штрафной площади, откуда удар в касание нанес Уолкотт — 0:4.

Хозяева отчаялись и в остатке матча уже не сопротивлялись. На 84-й минуте Санчес убежал в прорыв, дождался подключения Уолкотта и позволил тому установить окончательный счет — 0:5.

Таким образом, "Арсенал" уверенно победил и теперь дожидается жеребьевки 5-го раунда, которая пройдет в понедельник вечером. А "Саутгемптону" унывать не стоит — свою удачу команда Клода Пюэля попытает в финале другого кубкового соревнования.

"Саутгемптон" — "Арсенал" — 0:5 (0:3)

Голы: Уэлбек 15, 22, Уолкотт 35, 69, 84.

"Саутгемптон": Льюис, Мартина, Гардош, Стивенс, Маккуин, Рид, Класи, Хейбьерг, Симс, Лонг (Редмонд 65), Исгрув (Тадич 64).

"Арсенал": Оспина, Беллерин, Холдинг, Гиббс, Окслейд-Чемберлен, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт, Рейн-Аделаид (Ивоби 72), Перес, Уэлбек (Санчес 65).


Метки Арсенал, Кубок Англии, обзор матча, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2017 22:25

Количество просмотров Просмотров: 2388

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Последние комментарии:




  1. physical 28.01.2017 23:24 # physical
    педики педикам рознь. Сегодня Арс был актив.

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  2. moneymaker 28.01.2017 23:23 # moneymaker
    Спасибо. Хорошая игра

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  3. gufak 28.01.2017 22:59 # gufak
    Пхах)

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  4. mcferson-42 28.01.2017 22:55 # mcferson-42
    Eбать гунерастов вылезло, где ж вы все прячетесь то постоянно)

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  5. reams 28.01.2017 22:54 # reams
    хорошая игра резерва, размотали крепкую команду на изи.
    не удивлюсь, если и в следующем раунде выпадет клуб из АПЛ, жреба всегда жестока

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  6. bratella 28.01.2017 22:49 # bratella
    Лев ослаб, шакалы поверили в себя и начали кусаться.

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  7. skychnie-oboi 28.01.2017 22:48 # skychnie-oboi
    Ливерпуль чемпион - ставь дизлайк если ты уебокк!

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  8. bezon 28.01.2017 22:46 # bezon
    Ливерпуль с кем играет ?

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  9. reeker 28.01.2017 22:41 # reeker
    Пенсы как думаете кто наш самый опасный потенциальный соперник за победу в КА?

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  10. irbis85 28.01.2017 22:40 # irbis85
    Всегда знал что Данни настоящий нападающий...не пустышка...если он выходит на поле то всегда работает на гол...никакие Рэшфорды и рядом не стоят...МЮ конечно ступил продав его...если бы не травмы быть бы ему топом

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  11. invincible141ars 28.01.2017 22:37 # invincible141ars
    слишком легко
    ждем жеребьевку

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  12. maxvel 28.01.2017 22:37 # maxvel
    Воспитанники мю

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  13. moskofidi 28.01.2017 22:36 # moskofidi
    Да раз пошла такая пляска то Контэ стоит призадуматься....и решить как бы ему половчее сверху всех обоссать при этом не заляпать себе туфли! Истинный топ всех типов! Челси чемпион и никакие там якобы преследователи даже рядом не валялись! Их дело щенячье пусть в углу сидят скулят и не вякают!

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  14. mazabyka 28.01.2017 22:36 # mazabyka
    Убрал из экспресса вилляреал, вместо них поставил ливер. Ставка на 30 т.р выигрыша была. Только ливер и не зашёл, тогда как вилляреал на легке раскатали гранаду)

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  15. arsenalekc 28.01.2017 22:35 # arsenalekc
    Соперник конечно не ахти, но и сами играли не основой.
    Я думаю Клоп законспектировал игру, и будет с этой игры брать пример, как играть с командами пониже уровнем)

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  16. mancunia-planet 28.01.2017 22:33 # mancunia-planet
    я рад за Welbecka показал свой класс

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  17. mixmaster 28.01.2017 22:33 # mixmaster
    черный властелин вернулся, трепещите)

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  18. mazabyka 28.01.2017 22:32 # mazabyka
    С победой арс, Челси, ттх.

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  19. kinan-afc 28.01.2017 22:32 # kinan-afc
    Хочется трольнуть ливер, но не буду. С победой ребзя.

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  20. ipatsukevich 28.01.2017 22:31 # ipatsukevich
    Уэлбэк с возвращением

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