"Арсенал" разгромил "Саутгемптон" в Кубке Англии
Отправив в ворота "Саутгемптона" пять безответных мячей, "Арсенал" стремительно ворвался в 5-й раунд Кубка Англии.
Первый же момент в матче на "Сент Мэри" оказался результативным. На 15-й минуте Лукас Перес в касание сделал передачу на Данни Уэлбека, который вышел на ударную позицию по центру штрафной и классно подсек мяч перед голкипером — 0:1.
А спустя семь минут экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" оформил дубль. На сей раз Уэлбек принял дальнюю передачу верхом от Алекса Окслейд-Чемберлена, вторым касанием послав мяч между ног голкиперу — 0:2.
После двух оплеух "Саутгемптон" заметно оживился и принялся оказывать давление на ворота Давида Оспины, но на 35-й минуте снова пропустил. Уэлбек сыграл в стенку с Пересом, а затем прострелил вдоль лицевой на Тео Уолкотта, и тот с пары метров поразил цель — 0:3.
Во втором тайме "святые" много владели мячом, но моментов почти не создавали. А на 69-й минуте вышедший на замену Алексис Санчес сделал диагональную передачу от лицевой линии в центр штрафной площади, откуда удар в касание нанес Уолкотт — 0:4.
Хозяева отчаялись и в остатке матча уже не сопротивлялись. На 84-й минуте Санчес убежал в прорыв, дождался подключения Уолкотта и позволил тому установить окончательный счет — 0:5.
Таким образом, "Арсенал" уверенно победил и теперь дожидается жеребьевки 5-го раунда, которая пройдет в понедельник вечером. А "Саутгемптону" унывать не стоит — свою удачу команда Клода Пюэля попытает в финале другого кубкового соревнования.
"Саутгемптон" — "Арсенал" — 0:5 (0:3)
Голы: Уэлбек 15, 22, Уолкотт 35, 69, 84.
"Саутгемптон": Льюис, Мартина, Гардош, Стивенс, Маккуин, Рид, Класи, Хейбьерг, Симс, Лонг (Редмонд 65), Исгрув (Тадич 64).
"Арсенал": Оспина, Беллерин, Холдинг, Гиббс, Окслейд-Чемберлен, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт, Рейн-Аделаид (Ивоби 72), Перес, Уэлбек (Санчес 65).
28.01.2017 22:25
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Последние комментарии:
педики педикам рознь. Сегодня Арс был актив.
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Спасибо. Хорошая игра
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Пхах)
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Eбать гунерастов вылезло, где ж вы все прячетесь то постоянно)
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хорошая игра резерва, размотали крепкую команду на изи.
не удивлюсь, если и в следующем раунде выпадет клуб из АПЛ, жреба всегда жестока
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Лев ослаб, шакалы поверили в себя и начали кусаться.
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Ливерпуль чемпион - ставь дизлайк если ты уебокк!
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Ливерпуль с кем играет ?
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Пенсы как думаете кто наш самый опасный потенциальный соперник за победу в КА?
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Всегда знал что Данни настоящий нападающий...не пустышка...если он выходит на поле то всегда работает на гол...никакие Рэшфорды и рядом не стоят...МЮ конечно ступил продав его...если бы не травмы быть бы ему топом
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слишком легко
ждем жеребьевку
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Воспитанники мю
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Да раз пошла такая пляска то Контэ стоит призадуматься....и решить как бы ему половчее сверху всех обоссать при этом не заляпать себе туфли! Истинный топ всех типов! Челси чемпион и никакие там якобы преследователи даже рядом не валялись! Их дело щенячье пусть в углу сидят скулят и не вякают!
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Убрал из экспресса вилляреал, вместо них поставил ливер. Ставка на 30 т.р выигрыша была. Только ливер и не зашёл, тогда как вилляреал на легке раскатали гранаду)
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Соперник конечно не ахти, но и сами играли не основой.
Я думаю Клоп законспектировал игру, и будет с этой игры брать пример, как играть с командами пониже уровнем)
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я рад за Welbecka показал свой класс
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черный властелин вернулся, трепещите)
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С победой арс, Челси, ттх.
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Хочется трольнуть ливер, но не буду. С победой ребзя.
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Уэлбэк с возвращением
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