"Арсенал" разгромил "Саутгемптон" в Кубке Англии

Отправив в ворота "Саутгемптона" пять безответных мячей, "Арсенал" стремительно ворвался в 5-й раунд Кубка Англии.

Первый же момент в матче на "Сент Мэри" оказался результативным. На 15-й минуте Лукас Перес в касание сделал передачу на Данни Уэлбека, который вышел на ударную позицию по центру штрафной и классно подсек мяч перед голкипером — 0:1.



А спустя семь минут экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" оформил дубль. На сей раз Уэлбек принял дальнюю передачу верхом от Алекса Окслейд-Чемберлена, вторым касанием послав мяч между ног голкиперу — 0:2.



После двух оплеух "Саутгемптон" заметно оживился и принялся оказывать давление на ворота Давида Оспины, но на 35-й минуте снова пропустил. Уэлбек сыграл в стенку с Пересом, а затем прострелил вдоль лицевой на Тео Уолкотта, и тот с пары метров поразил цель — 0:3.



Во втором тайме "святые" много владели мячом, но моментов почти не создавали. А на 69-й минуте вышедший на замену Алексис Санчес сделал диагональную передачу от лицевой линии в центр штрафной площади, откуда удар в касание нанес Уолкотт — 0:4.



Хозяева отчаялись и в остатке матча уже не сопротивлялись. На 84-й минуте Санчес убежал в прорыв, дождался подключения Уолкотта и позволил тому установить окончательный счет — 0:5.



Таким образом, "Арсенал" уверенно победил и теперь дожидается жеребьевки 5-го раунда, которая пройдет в понедельник вечером. А "Саутгемптону" унывать не стоит — свою удачу команда Клода Пюэля попытает в финале другого кубкового соревнования.



"Саутгемптон" — "Арсенал" — 0:5 (0:3)



Голы: Уэлбек 15, 22, Уолкотт 35, 69, 84.



"Саутгемптон": Льюис, Мартина, Гардош, Стивенс, Маккуин, Рид, Класи, Хейбьерг, Симс, Лонг (Редмонд 65), Исгрув (Тадич 64).



"Арсенал": Оспина, Беллерин, Холдинг, Гиббс, Окслейд-Чемберлен, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт, Рейн-Аделаид (Ивоби 72), Перес, Уэлбек (Санчес 65).