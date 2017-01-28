"Уотфорд" обдумывает продажу Игало

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри подтвердил, что его клуб обдумывает продажу нападающего Одиона Игало.

Напомним, Игало блестяще отыграл прошлый сезон, забив 17 голов. Тогда ходили слухи, что нигерийским бомбардиром активно интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



Однако нынешнюю кампанию Одион проводит невыразительно, даже потеряв место в стартовом составе "шершней". Игало уже не так важен для команды, как прежде, и "Уотфорд" всерьез задумывается о расставании с ним.



По словам Маццарри, его клуб получил уже несколько предложений насчет Игало, одно из которых, как поговаривают, поступило из Китая и составляет 27 миллионов фунтов.



"Что касается Одиона Игало, то нам известно о нескольких предложениях насчет него, но пока слишком рано что-либо говорить. Я едва узнал, что нам поступило очень важное предложение, и мы изучим его в ближайшие дни".



"Я не хочу говорить обо всех деталях, потому что не знаю их, но мне известно, что предложений несколько — и одно из них может быть из Китая".



"Игало всегда был очень важным игроком для этой команды, но бывают времена, когда игрок может прервать свое пребывание в одном клубе и принять решение относительно своей карьеры".



"Я знаю, что во второй половине прошлого сезона он был не так успешен и играл не так хорошо, как в начале. Игрок, который достался мне, не был тем, кем он являлся в первой половине прошлого сезона. Он уже достаточно давно играет неважно, но я не знаю причин этому", — цитирует Маццарри Daily Mirror.