"Тоттенхэм", "Челси" и "Сити" вышли в 5-й раунд Кубка Англии

Челси Очередные матчи 4-го раунда Кубка Англии обошлись без сенсаций — фавориты продолжают борьбу за трофей.

Ближе всех к сенсации, сопоставимой с вылетом "Ливерпуля" ранее днем, был "Тоттенхэм", который пропустил два гола от "Уикомба" в первом тайме домашнего матча. Однако после перерыва "шпоры" взяли себя в руки и в компенсированное время все-таки вырвали победу против представителя Лиги Два — 4:3.

Чрезвычайно убедительную победу одержал лидер Премьер-Лиги "Челси", разгромив на своем поле "Брентфорд" со счетом 4:0. Также прошел дальше "Манчестер Сити", одолевший в гостях "Кристал Пэлас" — 0:2.

Также в 5-й раунд Кубка Англии из числа представителей высшего дивизиона вышли "Бернли" и "Мидлсбро".

"Бернли" — "Бристоль Сити" — 2:0 (1:0)

Голы: Вокс 45, Дефур 68.

"Бернли": Поуп, Дариква, Кин, Ми, Фланаган, Тарковски, Арфилд (Барнс 70), Бартон (Хендрик 70), Дефур (Кайтли 78), Гудмундссон, Вокс.

"Челси" — "Брентфорд" — 4:0 (2:0)

Голы: Виллиан 14, Педро 21, Иванович 69, Батшуайи 81 (пен)

"Челси": Бегович, Зума, Терри, Аспиликуэта (Кенеди 71), Педро (Коста 76), Чалоба, Фабрегас, Аке, Виллиан (Иванович 64), Батшуайи, Лофтус-Чик.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)

Голы: Стерлинг 43, Сане 71, Туре 9.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс, Шлюпп (Фрайерс 76), Фламини, Ледли, Матч (Макартур 65), Ли, Таунсенд, Бентеке (Реми 45).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Компани, Коларов, Клиши, Туре, Дельф, Сане (Нолито 84), Сильва (Фернандо 78), Стерлинг (Навас 66), Жезус.

"Мидлсбро" — "Аккрингтон" — 1:0 (0:0)

Гол: Даунинг 69.

"Мидлсбро": Константопулос, Да Сильва, Эспиноса, Гибсон, Френд (Фрай 9), Клейтон, Лидбиттер, Фишер (Траоре 61), Даунинг, Бэмфорд (Стуани 70), Гестед.

"Тоттенхэм" — "Уикомб" — 4:3 (0:2)

Голы: Сон 60, 90, Янссен 64 (пен), Алли 89 — Хейс 23, 36 (пен), Томпсон 83.

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Картер-Викерс, Виммер (Дембеле 61), Дэвис, Дайер, Уинс, Сиссоко, Онома (Алли 61), Нкуду (Янссен 45), Сон.

"Линкольн" — "Брайтон" — 3:1 (0:0)

Голы: Пауэр 57 (пен), Томори 62 (авт), Робинсон 85 — Тауэлл 24,

"Блэкберн" — "Блэкпул" — 2:0 (2:0)

Голы: Галлахер, Беннетт 22.

"Оксфорд" — "Ньюкасл" —3:0 (0:0)

Голы: Хеммингс 46, Нелсон 79, Мартинес 87.

"Рочдейл" — "Хаддерсфилд" — 0:4 (0:1)

Голы: Куонер 42, Браун 66 (пен), Хефеле 72, 84.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 28.01.2017 20:23 # j-silver
    Это было изи

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  2. mancunia-planet 28.01.2017 20:20 # mancunia-planet
    уже какой раз Мин Сон решает, корейский роналду

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  3. reeker 28.01.2017 20:18 # reeker
    Я смотрю и Пюэль и Венгер решили кубок слить.

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  4. moskofidi 28.01.2017 20:17 # moskofidi
    Контэээ топчик не тупи на Кеннеди внимание обратит побратскее братишечкааа!! Ну ведь подрастающий топчик жиесть правда пацаны??

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  5. budun 28.01.2017 20:17 # budun
    Сейчас начнётся кукареканье "Замените Алонсо на Аке!!!". невдомёк наверн, что с кенеди слева любой середняк выебет Челси, так как во-первых потеряется баланс (нельзя играть в два атакующих вингбэка), во-вторых слева будет такая задница из ненадёжного Матича, плывущего под прессингом Кэйхилла, пофигиста Азара, играющего в свободной роли, ну и подставь фамилию того, кого ты хочешь слева вместо Алонсо.

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  6. reeker 28.01.2017 20:15 # reeker
    Чик и Миши не понравились,слишком сильно хотели забить и тянули одеяло на себя.Особенно Чик.
    Педро хоть и сделал результат,но всё равно слишком много брака и нелепых ударов.
    Остальные в принципе класс,кроме Чалобы.Тоже ошибался прилично.
    Аке красава,очень понравился.Особенно когда в центр перешёл.Сразу видна порода.
    В общем в матчах с Ливерпулем и Арсеналом нужно брать 6 очков и закрывать все вопросы по чемпику.
    С победой пенсы.Вперёд за золотым дублем.

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  7. chelsea88 28.01.2017 20:11 # chelsea88
    28.01.2017 18:31 #
    shearer1

    Ставлю аву что Челси пройдёт дальше и попадёт на Ньюкасл
    -а дальше вы знаете сами, что будет
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    Докукарекался.

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  8. ray-black 28.01.2017 20:09 # ray-black
    Увлекательнийший матч получился. Снова проявили характер.

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  9. godlike 28.01.2017 20:07 # godlike
    норм лидеры шипа слили ненужный кубок

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  10. k424 28.01.2017 20:07 # k424
    топы вышли,клоппы за бортом

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  11. shmit 28.01.2017 20:05 # shmit
    Хуя ифанович дал жару

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  12. gusto 28.01.2017 20:05 # gusto
    Да уж...ближайший резерв пенсов не промах. Аке хорош, кенеди тоже. Имхо, обое индивидуально сильнее Алонсо.
    Чалоба неплох, но не хватает мозгов в защитной игре. Зума уровень держит. Бачуаи...вот тут так себе...не стоит он тех денег, что ща него давали. Порит дохуя...ни себе, ни людям...когда нада бить - отдает, когда гада отдать пас - бьет...не хватает уверенности ему наверное. Мяч более менее может придержать...но контроль мяча ногами ниочем .

    В общем конте канэшн имеет свое мнение, но блять...кенеди и аке пизже Алонсо цук...у меня все, Челси чемпик, шпоры отскочили, Мс пидары, Арс соснет ща от сотона

    Зы сегодня у всех были "свежие" ноги, что в последних матчах не наблюдалось. Виллиан вообще шо на велосипеде обгонял...мом.

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  13. maxvel 28.01.2017 20:04 # maxvel
    матчи 4-го раунда Кубка Англии обошлись без сенсаций — фавориты продолжают борьбу за трофей.

    Источник: http://fapl.ru/

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  14. mdfjvnlabngmlas 28.01.2017 20:04 # mdfjvnlabngmlas
    шпоры как всегда нассали хейтерам на голову.

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  15. chelsea-ferrari 28.01.2017 20:03 # chelsea-ferrari
    С Победой Братва!!!

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  16. mazabyka 28.01.2017 20:03 # mazabyka
    Знал что за Челси не будет стыдно. У Челси ведь в отличие от Ливерпуля игроки не бегают с модными прическами и не поправляют их каждые 30 сек.

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  17. largo-winch 28.01.2017 20:03 # largo-winch
    Всех с победой. Ширер01 в следующем раунде будете играть с пенсами, удачи ))

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  18. wengerrrro 28.01.2017 20:03 # wengerrrro
    ттх пздц твари)

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  19. reams 28.01.2017 20:02 # reams
    жаль петушня отскочила

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