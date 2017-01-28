"Тоттенхэм", "Челси" и "Сити" вышли в 5-й раунд Кубка Англии

Очередные матчи 4-го раунда Кубка Англии обошлись без сенсаций — фавориты продолжают борьбу за трофей.

Ближе всех к сенсации, сопоставимой с вылетом "Ливерпуля" ранее днем, был "Тоттенхэм", который пропустил два гола от "Уикомба" в первом тайме домашнего матча. Однако после перерыва "шпоры" взяли себя в руки и в компенсированное время все-таки вырвали победу против представителя Лиги Два — 4:3.



Чрезвычайно убедительную победу одержал лидер Премьер-Лиги "Челси", разгромив на своем поле "Брентфорд" со счетом 4:0. Также прошел дальше "Манчестер Сити", одолевший в гостях "Кристал Пэлас" — 0:2.



Также в 5-й раунд Кубка Англии из числа представителей высшего дивизиона вышли "Бернли" и "Мидлсбро".



"Бернли" — "Бристоль Сити" — 2:0 (1:0)



Голы: Вокс 45, Дефур 68.



"Бернли": Поуп, Дариква, Кин, Ми, Фланаган, Тарковски, Арфилд (Барнс 70), Бартон (Хендрик 70), Дефур (Кайтли 78), Гудмундссон, Вокс.



"Челси" — "Брентфорд" — 4:0 (2:0)



Голы: Виллиан 14, Педро 21, Иванович 69, Батшуайи 81 (пен)



"Челси": Бегович, Зума, Терри, Аспиликуэта (Кенеди 71), Педро (Коста 76), Чалоба, Фабрегас, Аке, Виллиан (Иванович 64), Батшуайи, Лофтус-Чик.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)



Голы: Стерлинг 43, Сане 71, Туре 9.



"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс, Шлюпп (Фрайерс 76), Фламини, Ледли, Матч (Макартур 65), Ли, Таунсенд, Бентеке (Реми 45).



"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Компани, Коларов, Клиши, Туре, Дельф, Сане (Нолито 84), Сильва (Фернандо 78), Стерлинг (Навас 66), Жезус.



"Мидлсбро" — "Аккрингтон" — 1:0 (0:0)



Гол: Даунинг 69.



"Мидлсбро": Константопулос, Да Сильва, Эспиноса, Гибсон, Френд (Фрай 9), Клейтон, Лидбиттер, Фишер (Траоре 61), Даунинг, Бэмфорд (Стуани 70), Гестед.



"Тоттенхэм" — "Уикомб" — 4:3 (0:2)



Голы: Сон 60, 90, Янссен 64 (пен), Алли 89 — Хейс 23, 36 (пен), Томпсон 83.



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Картер-Викерс, Виммер (Дембеле 61), Дэвис, Дайер, Уинс, Сиссоко, Онома (Алли 61), Нкуду (Янссен 45), Сон.



"Линкольн" — "Брайтон" — 3:1 (0:0)



Голы: Пауэр 57 (пен), Томори 62 (авт), Робинсон 85 — Тауэлл 24,



"Блэкберн" — "Блэкпул" — 2:0 (2:0)



Голы: Галлахер, Беннетт 22.



"Оксфорд" — "Ньюкасл" —3:0 (0:0)



Голы: Хеммингс 46, Нелсон 79, Мартинес 87.



"Рочдейл" — "Хаддерсфилд" — 0:4 (0:1)



Голы: Куонер 42, Браун 66 (пен), Хефеле 72, 84.