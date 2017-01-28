"Тоттенхэм", "Челси" и "Сити" вышли в 5-й раунд Кубка Англии
Очередные матчи 4-го раунда Кубка Англии обошлись без сенсаций — фавориты продолжают борьбу за трофей.
Ближе всех к сенсации, сопоставимой с вылетом "Ливерпуля" ранее днем, был "Тоттенхэм", который пропустил два гола от "Уикомба" в первом тайме домашнего матча. Однако после перерыва "шпоры" взяли себя в руки и в компенсированное время все-таки вырвали победу против представителя Лиги Два — 4:3.
Чрезвычайно убедительную победу одержал лидер Премьер-Лиги "Челси", разгромив на своем поле "Брентфорд" со счетом 4:0. Также прошел дальше "Манчестер Сити", одолевший в гостях "Кристал Пэлас" — 0:2.
Также в 5-й раунд Кубка Англии из числа представителей высшего дивизиона вышли "Бернли" и "Мидлсбро".
"Бернли" — "Бристоль Сити" — 2:0 (1:0)
Голы: Вокс 45, Дефур 68.
"Бернли": Поуп, Дариква, Кин, Ми, Фланаган, Тарковски, Арфилд (Барнс 70), Бартон (Хендрик 70), Дефур (Кайтли 78), Гудмундссон, Вокс.
"Челси" — "Брентфорд" — 4:0 (2:0)
Голы: Виллиан 14, Педро 21, Иванович 69, Батшуайи 81 (пен)
"Челси": Бегович, Зума, Терри, Аспиликуэта (Кенеди 71), Педро (Коста 76), Чалоба, Фабрегас, Аке, Виллиан (Иванович 64), Батшуайи, Лофтус-Чик.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)
Голы: Стерлинг 43, Сане 71, Туре 9.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс, Шлюпп (Фрайерс 76), Фламини, Ледли, Матч (Макартур 65), Ли, Таунсенд, Бентеке (Реми 45).
"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Компани, Коларов, Клиши, Туре, Дельф, Сане (Нолито 84), Сильва (Фернандо 78), Стерлинг (Навас 66), Жезус.
"Мидлсбро" — "Аккрингтон" — 1:0 (0:0)
Гол: Даунинг 69.
"Мидлсбро": Константопулос, Да Сильва, Эспиноса, Гибсон, Френд (Фрай 9), Клейтон, Лидбиттер, Фишер (Траоре 61), Даунинг, Бэмфорд (Стуани 70), Гестед.
"Тоттенхэм" — "Уикомб" — 4:3 (0:2)
Голы: Сон 60, 90, Янссен 64 (пен), Алли 89 — Хейс 23, 36 (пен), Томпсон 83.
"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Картер-Викерс, Виммер (Дембеле 61), Дэвис, Дайер, Уинс, Сиссоко, Онома (Алли 61), Нкуду (Янссен 45), Сон.
"Линкольн" — "Брайтон" — 3:1 (0:0)
Голы: Пауэр 57 (пен), Томори 62 (авт), Робинсон 85 — Тауэлл 24,
"Блэкберн" — "Блэкпул" — 2:0 (2:0)
Голы: Галлахер, Беннетт 22.
"Оксфорд" — "Ньюкасл" —3:0 (0:0)
Голы: Хеммингс 46, Нелсон 79, Мартинес 87.
"Рочдейл" — "Хаддерсфилд" — 0:4 (0:1)
Голы: Куонер 42, Браун 66 (пен), Хефеле 72, 84.
28.01.2017 20:00
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Последние комментарии:
Это было изи
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уже какой раз Мин Сон решает, корейский роналду
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Я смотрю и Пюэль и Венгер решили кубок слить.
(ответить)
Контэээ топчик не тупи на Кеннеди внимание обратит побратскее братишечкааа!! Ну ведь подрастающий топчик жиесть правда пацаны??
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Сейчас начнётся кукареканье "Замените Алонсо на Аке!!!". невдомёк наверн, что с кенеди слева любой середняк выебет Челси, так как во-первых потеряется баланс (нельзя играть в два атакующих вингбэка), во-вторых слева будет такая задница из ненадёжного Матича, плывущего под прессингом Кэйхилла, пофигиста Азара, играющего в свободной роли, ну и подставь фамилию того, кого ты хочешь слева вместо Алонсо.
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Чик и Миши не понравились,слишком сильно хотели забить и тянули одеяло на себя.Особенно Чик.
Педро хоть и сделал результат,но всё равно слишком много брака и нелепых ударов.
Остальные в принципе класс,кроме Чалобы.Тоже ошибался прилично.
Аке красава,очень понравился.Особенно когда в центр перешёл.Сразу видна порода.
В общем в матчах с Ливерпулем и Арсеналом нужно брать 6 очков и закрывать все вопросы по чемпику.
С победой пенсы.Вперёд за золотым дублем.
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28.01.2017 18:31 #
shearer1
Ставлю аву что Челси пройдёт дальше и попадёт на Ньюкасл
-а дальше вы знаете сами, что будет
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Докукарекался.
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Увлекательнийший матч получился. Снова проявили характер.
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норм лидеры шипа слили ненужный кубок
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топы вышли,клоппы за бортом
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Хуя ифанович дал жару
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Да уж...ближайший резерв пенсов не промах. Аке хорош, кенеди тоже. Имхо, обое индивидуально сильнее Алонсо.
Чалоба неплох, но не хватает мозгов в защитной игре. Зума уровень держит. Бачуаи...вот тут так себе...не стоит он тех денег, что ща него давали. Порит дохуя...ни себе, ни людям...когда нада бить - отдает, когда гада отдать пас - бьет...не хватает уверенности ему наверное. Мяч более менее может придержать...но контроль мяча ногами ниочем .
В общем конте канэшн имеет свое мнение, но блять...кенеди и аке пизже Алонсо цук...у меня все, Челси чемпик, шпоры отскочили, Мс пидары, Арс соснет ща от сотона
Зы сегодня у всех были "свежие" ноги, что в последних матчах не наблюдалось. Виллиан вообще шо на велосипеде обгонял...мом.
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матчи 4-го раунда Кубка Англии обошлись без сенсаций — фавориты продолжают борьбу за трофей.
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
шпоры как всегда нассали хейтерам на голову.
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С Победой Братва!!!
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Знал что за Челси не будет стыдно. У Челси ведь в отличие от Ливерпуля игроки не бегают с модными прическами и не поправляют их каждые 30 сек.
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Всех с победой. Ширер01 в следующем раунде будете играть с пенсами, удачи ))
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ттх пздц твари)
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жаль петушня отскочила
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