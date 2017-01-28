Клопп взял на себя ответственность за вылет из Кубка Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп взял на себя ответственность за домашнее поражение 1:2 от "Вулверхэмптона", стоившее мерсисайдцам вылета из Кубка Англии.

В субботу "красные" третий раз кряду проиграли дома, на сей раз не справившись с представителем Чемпионшипа, которому посчастливилось открыть счет уже на первой минуте. Клопп не смог объяснить эту неудачу, но ответственность взял целиком на себя.



"Мы были очень плохи. Мы плохо начали матч, и дальше особо лучше не стало. Каждый это видел. Не так много хороших вещей, о которых можно было бы сказать после этого матча. Это сложно объяснить".



"Начало матча немедленно наделило соперника уверенностью, мы же оказались не готовы к такому началу. Мяч был у нас, мы его потеряли, затем фол, штрафной, и случается гол. В дальнейшем мы старались, но недостаточно хорошо".



"Во втором тайме мы добавили, но могло стать и хуже. Мне особо нечего добавить".



"Я несу ответственность за выбор состава. Мне непозволительно винить отдельного игрока. Конечно, вы сами все видели и многое поняли, как они себя проявляют в подобным ситуациях, но ответственен за это я", — сообщил Клопп BT Sport.