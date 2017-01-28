Джеррард связывает кризис "Ливерпуля" с отсутствием Мане

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард предположил, что нынешний кризис команды Юргена Клоппа кроются в отсутствии Садио Мане.

С момента, как было объявлено о назначении Джеррарда на должность тренера академии, "красные" в течение одной недели потерпели три поражения, выбыв из Кубка Лиги и Кубка Англии.



"Ливерпуль" по-прежнему владеет территориальным преимуществом, но атакует уже не так резко и опасно, как с сенегальским нападающим, и Джеррард видит в этом проблему.



"Это очевидно, и каждый может это видеть: он игрок топ-уровня, и нам очень его не хватает. Он придает игре скорость и непредсказуемость. Чтобы растягивать оборону соперника, тебе требуется совершать рывки за спину защитникам, и он делает это все 90 минут".



"Когда он играет таким образом, то соперники вынуждены опекать его вдвоем — а это оставляет пространство для остальных игроков", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.