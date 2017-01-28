Джеррард связывает кризис "Ливерпуля" с отсутствием Мане
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард предположил, что нынешний кризис команды Юргена Клоппа кроются в отсутствии Садио Мане.
С момента, как было объявлено о назначении Джеррарда на должность тренера академии, "красные" в течение одной недели потерпели три поражения, выбыв из Кубка Лиги и Кубка Англии.
"Ливерпуль" по-прежнему владеет территориальным преимуществом, но атакует уже не так резко и опасно, как с сенегальским нападающим, и Джеррард видит в этом проблему.
"Это очевидно, и каждый может это видеть: он игрок топ-уровня, и нам очень его не хватает. Он придает игре скорость и непредсказуемость. Чтобы растягивать оборону соперника, тебе требуется совершать рывки за спину защитникам, и он делает это все 90 минут".
"Когда он играет таким образом, то соперники вынуждены опекать его вдвоем — а это оставляет пространство для остальных игроков", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.
28.01.2017 18:00
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все нормально, слив с кл и ка, чтобы сфокусироваться на сливе чемпика
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Духа не хватает признать что всё из-за него, тряпка
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Когда батя в здании.
ЛФК 2:3 «Суонси»
ЛФК 0:1 «Саутгемптон»
ЛФК 1:2 «Вулверхэмптон»
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во всем виноваты негры
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Мане уебббок подвел всю команду - поехал на какой то нонейм турнир для нищебродов.
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ну умный, не смешно.
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Если бы не Кубок Африки...
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команда одного игрока
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Капитан
26 лет кризис, а виноват какой-то нигер из Африки!
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