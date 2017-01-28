Джеррард связывает кризис "Ливерпуля" с отсутствием Мане

Садио Мане Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард предположил, что нынешний кризис команды Юргена Клоппа кроются в отсутствии Садио Мане.

С момента, как было объявлено о назначении Джеррарда на должность тренера академии, "красные" в течение одной недели потерпели три поражения, выбыв из Кубка Лиги и Кубка Англии.

"Ливерпуль" по-прежнему владеет территориальным преимуществом, но атакует уже не так резко и опасно, как с сенегальским нападающим, и Джеррард видит в этом проблему.

"Это очевидно, и каждый может это видеть: он игрок топ-уровня, и нам очень его не хватает. Он придает игре скорость и непредсказуемость. Чтобы растягивать оборону соперника, тебе требуется совершать рывки за спину защитникам, и он делает это все 90 минут".

"Когда он играет таким образом, то соперники вынуждены опекать его вдвоем — а это оставляет пространство для остальных игроков", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 955

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. funkyfresh 28.01.2017 18:52 # funkyfresh
    все нормально, слив с кл и ка, чтобы сфокусироваться на сливе чемпика

    (ответить)

  2. fanat-united 28.01.2017 18:25 # fanat-united
    Духа не хватает признать что всё из-за него, тряпка

    (ответить)

  3. dnb 28.01.2017 18:22 # dnb
    Когда батя в здании.

    ЛФК 2:3 «Суонси»
    ЛФК 0:1 «Саутгемптон»
    ЛФК 1:2 «Вулверхэмптон»

    (ответить)

  4. red-devil-4ever 28.01.2017 18:12 # red-devil-4ever
    во всем виноваты негры

    (ответить)

  5. skychnie-oboi 28.01.2017 18:11 # skychnie-oboi
    Мане уебббок подвел всю команду - поехал на какой то нонейм турнир для нищебродов.

    (ответить)

  6. manutd-20champ 28.01.2017 18:08 # manutd-20champ
    ну умный, не смешно.

    (ответить)

  7. samir 28.01.2017 18:06 # samir
    Если бы не Кубок Африки...

    (ответить)

  8. kos9k 28.01.2017 18:05 # kos9k
    команда одного игрока

    (ответить)

  9. moneymaker 28.01.2017 18:04 # moneymaker
    Капитан
    26 лет кризис, а виноват какой-то нигер из Африки!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: