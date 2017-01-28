"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии
"Ливерпуль" потерпел свое третье поражение в течение одной недели — 1:2 от "Вулверхэмптона" — вслед за Кубком Лиги выбыв и из Кубка Англии.
Голкипер хозяев Лорис Кариус был вынужден капитулировать уже на первой минуте, когда Элдер Кошта выполнил навес со штрафного на дальний край вратарской площади, а Ричард Стирман классно пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
В дальнейшем "красные" владели территорией, но не игровым преимуществом. Представитель Чемпионшипа действовал резче, быстрее переходя из обороны в атаку.
За весь первый тайм "Ливерпуль" так ни разу и не пробил в створ, а "Вулверхэмптон" незадолго до перерыва провел очередную быструю комбинацию, и после диагональной передачи Кошты мимо Джо Гомеса бывший юниор "Астон Виллы" Андреас Вайманн вышел один на один с Кариусом и спокойно переиграл голкипера — 0:2.
Два пропущенных гола на глазах у своих болельщиков явно разозлили хозяев, и после перерыва они вышли заряженными на борьбу. Помогло улучшить игру и появление на замену Филиппе Коутиньо.
"Ливерпуль" рвал и метал, "волки" практически не выходили из своей штрафной, но точно бить по своим воротам по-прежнему не позволяли. С течение времени гостям даже удалось слегка отодвинуть игру ближе к центру поля, а затем и снова начать контратаковать.
Надежда перед "красными" забрезжила лишь на 86-й минуте, когда Даниэль Старридж головой сделал скидку вдоль ворот к дальней штанге на Дивока Ориги, а тот поразил цель — 1:2.
"Ливерпуль" пошел из последних сил вперед, команды обменялись 100-процентными моментами, но счет уже не изменился. Хозяева не удалось добиться переигровки.
Таким образом "Ливерпуль" продлил свою черную полосу в 2017 году, в течение одной недели вылетев из обоих кубковых турниров. Юргену Клоппу придется поломать голову, чтобы найти причины этого кризиса.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" — 1:2 (0:2)
Голы: Ориги 86 — Стирман 1, Вайманн 41.
"Ливерпуль": Кариус, Рэндалл (Коутиньо 45), Гомес, Клаван, Морено, Лейва, Эджариа (Джан 74), Вейналдум, Вудберн, Фирмино (Старридж 65), Ориги.
"Вулверхэмптон": Бергойн, Догерти, Эдвардс, Стирман, Сэвилл, Эванс, Коади, Кошта (Ронан 67), Дик (Бедварссон 71), Хауз, Вайманн (Мейсон 77).
Предупреждения: Вейналдум — Стирман, Хауз, Эванс.
28.01.2017 17:25
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Последние комментарии:
Могли 3-4 изи забивать. Реализация хромает. Акэ молорик, и Педро, крылья огненные.
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Куры тоже как бы спецом кубок сливают? Чтобы якобы бороться за чемпионство? А ведь это возможность хоть что-то зацепить))
(ответить)
Для состава второго эшелона игра на уровне.
(ответить)
И да. При Роджирсе такой хyйни небыло.
(ответить)
когда же уже назначат этого тренера из Селтика?? Роджерс кажется
надоело ждать
(ответить)
Нападение
39 Навесы
64 Точность удара
68 Точность игры головой
56 Коротк. пасы
59 Удары с лета
Навык
59 Дриблинг
50 Подкрутка
42 Точн. штрафных
47 Длинные пасы
69 Владение мячом
Перемещение
41 Разгон
49 Скор. рывков
29 Ловкость
61 Реакция
70 Баланс
Мощность
57 Сила удара
50 Прыжки
63 Выносливость
98 Сила
50 Дальние удары
Настрой
63 Напор
17 Перехваты
68 Выбор позиции
62 Видение игры
66 Пенальти
70 Composure
(ответить)
Арсенал тоже сольёт этот турнир ради 4-го места
(ответить)
Стоит всё же помочиться в сторону колбасы
Все им говорили, что домашние матчи и матчи с середняками самые проблемные для колбас, и что на много очков им расчитывать не стоит.
В ответ много кукарека, в итоге сейчас даже мне стыдно за них
#ФАПЛКОТАКБАС
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акинфева в фифе сила равна 99.убийца
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Педро и Лофтус-Чик лучшие пока, Бачуй незаметен, пока огорчает.
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питухи в опасности.
(ответить)
Акинфеева не попал в ворота Ттнхма с подачи своего вратаря.
Как же он играет?
(ответить)
Что за Африканская команда играет против Брентфорда. ???
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куры там походу сливаются
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Ahhhahaahaaa roflmao you fucking pussies suck that fucking cocks from the great champlons ever and its Chelsea! Cmon blues! Короче просто ор выше гоор с колбасыыыы аааахххааххаа ну что за лохи то???!! КААК? КААК так можно насосаться у каких то днищ то ? Охоспадееее колбасня вы просто жалкие жааалкие педовки настолько что на вас ссать даже стремно то! Фу мразюки!! Ну а Челси в очередной раз показывает класс команды! ТОП УРОВЕНЬ! Учитесь защеканки колбаснутые!!!)))
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Гол
2:0
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кек, ттх уже в два мяча летит
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Матчи будут бомбические (с)
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Пеналь в ворота кур
ГП-Акинвенва
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Клопп прямо как Венгер в старые добрые, за одну неделю просрал все турики
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