"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии

Андреас Вайманн "Ливерпуль" потерпел свое третье поражение в течение одной недели — 1:2 от "Вулверхэмптона" — вслед за Кубком Лиги выбыв и из Кубка Англии.

Голкипер хозяев Лорис Кариус был вынужден капитулировать уже на первой минуте, когда Элдер Кошта выполнил навес со штрафного на дальний край вратарской площади, а Ричард Стирман классно пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

В дальнейшем "красные" владели территорией, но не игровым преимуществом. Представитель Чемпионшипа действовал резче, быстрее переходя из обороны в атаку.

За весь первый тайм "Ливерпуль" так ни разу и не пробил в створ, а "Вулверхэмптон" незадолго до перерыва провел очередную быструю комбинацию, и после диагональной передачи Кошты мимо Джо Гомеса бывший юниор "Астон Виллы" Андреас Вайманн вышел один на один с Кариусом и спокойно переиграл голкипера — 0:2.

Два пропущенных гола на глазах у своих болельщиков явно разозлили хозяев, и после перерыва они вышли заряженными на борьбу. Помогло улучшить игру и появление на замену Филиппе Коутиньо.

"Ливерпуль" рвал и метал, "волки" практически не выходили из своей штрафной, но точно бить по своим воротам по-прежнему не позволяли. С течение времени гостям даже удалось слегка отодвинуть игру ближе к центру поля, а затем и снова начать контратаковать.

Надежда перед "красными" забрезжила лишь на 86-й минуте, когда Даниэль Старридж головой сделал скидку вдоль ворот к дальней штанге на Дивока Ориги, а тот поразил цель — 1:2.

"Ливерпуль" пошел из последних сил вперед, команды обменялись 100-процентными моментами, но счет уже не изменился. Хозяева не удалось добиться переигровки.

Таким образом "Ливерпуль" продлил свою черную полосу в 2017 году, в течение одной недели вылетев из обоих кубковых турниров. Юргену Клоппу придется поломать голову, чтобы найти причины этого кризиса.

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" — 1:2 (0:2)

Голы: Ориги 86 — Стирман 1, Вайманн 41.

"Ливерпуль": Кариус, Рэндалл (Коутиньо 45), Гомес, Клаван, Морено, Лейва, Эджариа (Джан 74), Вейналдум, Вудберн, Фирмино (Старридж 65), Ориги.

"Вулверхэмптон": Бергойн, Догерти, Эдвардс, Стирман, Сэвилл, Эванс, Коади, Кошта (Ронан 67), Дик (Бедварссон 71), Хауз, Вайманн (Мейсон 77).

Предупреждения: Вейналдум — Стирман, Хауз, Эванс.


Метки Вулверхэмптон, Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2017 17:25

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Последние комментарии:




  1. gusto 28.01.2017 18:52 # gusto
    Могли 3-4 изи забивать. Реализация хромает. Акэ молорик, и Педро, крылья огненные.

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  2. arsenalekc 28.01.2017 18:50 # arsenalekc
    Куры тоже как бы спецом кубок сливают? Чтобы якобы бороться за чемпионство? А ведь это возможность хоть что-то зацепить))

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  3. vakudza05 28.01.2017 18:50 # vakudza05
    Для состава второго эшелона игра на уровне.

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  4. moneymaker 28.01.2017 18:49 # moneymaker
    И да. При Роджирсе такой хyйни небыло.

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  5. melwood-lfc 28.01.2017 18:46 # melwood-lfc
    когда же уже назначат этого тренера из Селтика?? Роджерс кажется
    надоело ждать

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  6. shearer1 28.01.2017 18:46 # shearer1
    Нападение
    39 Навесы
    64 Точность удара
    68 Точность игры головой
    56 Коротк. пасы
    59 Удары с лета
    Навык
    59 Дриблинг
    50 Подкрутка
    42 Точн. штрафных
    47 Длинные пасы
    69 Владение мячом
    Перемещение
    41 Разгон
    49 Скор. рывков
    29 Ловкость
    61 Реакция
    70 Баланс
    Мощность
    57 Сила удара
    50 Прыжки
    63 Выносливость
    98 Сила
    50 Дальние удары
    Настрой
    63 Напор
    17 Перехваты
    68 Выбор позиции
    62 Видение игры
    66 Пенальти
    70 Composure

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  7. shearer1 28.01.2017 18:43 # shearer1
    Арсенал тоже сольёт этот турнир ради 4-го места

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  8. moneymaker 28.01.2017 18:43 # moneymaker
    Стоит всё же помочиться в сторону колбасы

    Все им говорили, что домашние матчи и матчи с середняками самые проблемные для колбас, и что на много очков им расчитывать не стоит.

    В ответ много кукарека, в итоге сейчас даже мне стыдно за них

    #ФАПЛКОТАКБАС

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  9. samurai8888 28.01.2017 18:43 # samurai8888
    акинфева в фифе сила равна 99.убийца

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  10. role-playin 28.01.2017 18:42 # role-playin
    Педро и Лофтус-Чик лучшие пока, Бачуй незаметен, пока огорчает.

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  11. samurai8888 28.01.2017 18:41 # samurai8888
    питухи в опасности.

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  12. shearer1 28.01.2017 18:40 # shearer1
    Акинфеева не попал в ворота Ттнхма с подачи своего вратаря.
    Как же он играет?

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  13. largo-winch 28.01.2017 18:39 # largo-winch
    Что за Африканская команда играет против Брентфорда. ???

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  14. j-silver 28.01.2017 18:39 # j-silver
    куры там походу сливаются

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  15. moskofidi 28.01.2017 18:38 # moskofidi
    Ahhhahaahaaa roflmao you fucking pussies suck that fucking cocks from the great champlons ever and its Chelsea! Cmon blues! Короче просто ор выше гоор с колбасыыыы аааахххааххаа ну что за лохи то???!! КААК? КААК так можно насосаться у каких то днищ то ? Охоспадееее колбасня вы просто жалкие жааалкие педовки настолько что на вас ссать даже стремно то! Фу мразюки!! Ну а Челси в очередной раз показывает класс команды! ТОП УРОВЕНЬ! Учитесь защеканки колбаснутые!!!)))

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  16. shearer1 28.01.2017 18:37 # shearer1
    Гол
    2:0

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  17. farot 28.01.2017 18:37 # farot
    кек, ттх уже в два мяча летит

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  18. role-playin 28.01.2017 18:37 # role-playin
    Матчи будут бомбические (с)

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  19. shearer1 28.01.2017 18:36 # shearer1
    Пеналь в ворота кур
    ГП-Акинвенва

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  20. never-mind 28.01.2017 18:36 # never-mind
    Клопп прямо как Венгер в старые добрые, за одну неделю просрал все турики

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