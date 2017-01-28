"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии

"Ливерпуль" потерпел свое третье поражение в течение одной недели — 1:2 от "Вулверхэмптона" — вслед за Кубком Лиги выбыв и из Кубка Англии.

Голкипер хозяев Лорис Кариус был вынужден капитулировать уже на первой минуте, когда Элдер Кошта выполнил навес со штрафного на дальний край вратарской площади, а Ричард Стирман классно пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



В дальнейшем "красные" владели территорией, но не игровым преимуществом. Представитель Чемпионшипа действовал резче, быстрее переходя из обороны в атаку.



За весь первый тайм "Ливерпуль" так ни разу и не пробил в створ, а "Вулверхэмптон" незадолго до перерыва провел очередную быструю комбинацию, и после диагональной передачи Кошты мимо Джо Гомеса бывший юниор "Астон Виллы" Андреас Вайманн вышел один на один с Кариусом и спокойно переиграл голкипера — 0:2.



Два пропущенных гола на глазах у своих болельщиков явно разозлили хозяев, и после перерыва они вышли заряженными на борьбу. Помогло улучшить игру и появление на замену Филиппе Коутиньо.



"Ливерпуль" рвал и метал, "волки" практически не выходили из своей штрафной, но точно бить по своим воротам по-прежнему не позволяли. С течение времени гостям даже удалось слегка отодвинуть игру ближе к центру поля, а затем и снова начать контратаковать.



Надежда перед "красными" забрезжила лишь на 86-й минуте, когда Даниэль Старридж головой сделал скидку вдоль ворот к дальней штанге на Дивока Ориги, а тот поразил цель — 1:2.



"Ливерпуль" пошел из последних сил вперед, команды обменялись 100-процентными моментами, но счет уже не изменился. Хозяева не удалось добиться переигровки.



Таким образом "Ливерпуль" продлил свою черную полосу в 2017 году, в течение одной недели вылетев из обоих кубковых турниров. Юргену Клоппу придется поломать голову, чтобы найти причины этого кризиса.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" — 1:2 (0:2)



Голы: Ориги 86 — Стирман 1, Вайманн 41.



"Ливерпуль": Кариус, Рэндалл (Коутиньо 45), Гомес, Клаван, Морено, Лейва, Эджариа (Джан 74), Вейналдум, Вудберн, Фирмино (Старридж 65), Ориги.



"Вулверхэмптон": Бергойн, Догерти, Эдвардс, Стирман, Сэвилл, Эванс, Коади, Кошта (Ронан 67), Дик (Бедварссон 71), Хауз, Вайманн (Мейсон 77).



Предупреждения: Вейналдум — Стирман, Хауз, Эванс.