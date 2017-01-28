Клопп: "У Марковича есть будущее в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у вингера Лазара Марковича есть будущее в мерсисайдском клубе.

В начале этой недели "красные" отозвали 22-летнего Марковича из аренды в Спортинге, отправив серба на вторую половину сезона в "Халл". Если Лазар проявит себя "Кей-Си Стэдиум", Клопп даст вингеру второй шанс.



"У него действующий контракт с "Ливерпулем", так почему я должен говорить, что у него нет будущего в этом клубе? Если он хорошо сыграет против нас, мы, разумеется, отправим его на все четыре стороны. Но если во всех остальных матчах он покажет себя с лучшей стороны, то почему нет?"



"Он еще очень молод и пережил несколько серьезных травм. Если Лазар сможет набрать форму и помочь "Халлу", нам будет гораздо легче наблюдать за его прогрессом отсюда вместо того, чтобы летать в Португалию", - сообщил Клопп Daily Mail.