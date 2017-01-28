Клопп: "У Марковича есть будущее в "Ливерпуле"

Лазар Маркович Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у вингера Лазара Марковича есть будущее в мерсисайдском клубе.

В начале этой недели "красные" отозвали 22-летнего Марковича из аренды в Спортинге, отправив серба на вторую половину сезона в "Халл". Если Лазар проявит себя "Кей-Си Стэдиум", Клопп даст вингеру второй шанс.

"У него действующий контракт с "Ливерпулем", так почему я должен говорить, что у него нет будущего в этом клубе? Если он хорошо сыграет против нас, мы, разумеется, отправим его на все четыре стороны. Но если во всех остальных матчах он покажет себя с лучшей стороны, то почему нет?"

"Он еще очень молод и пережил несколько серьезных травм. Если Лазар сможет набрать форму и помочь "Халлу", нам будет гораздо легче наблюдать за его прогрессом отсюда вместо того, чтобы летать в Португалию", - сообщил Клопп Daily Mail.



Метки Клопп, Ливерпуль, Маркович

Автор foxmcfc   

Дата 28.01.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 663

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  1. farot 28.01.2017 16:59 # farot
    как раз игрок уровня ливерпуля

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  2. dimon70 28.01.2017 16:30 # dimon70
    спасёт тигров и останется там

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  3. mancunia-planet 28.01.2017 16:13 # mancunia-planet
    у Ливерпуля его нет

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  4. dnb 28.01.2017 16:06 # dnb
    Как и у Бентеке

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