Клопп: "У Марковича есть будущее в "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у вингера Лазара Марковича есть будущее в мерсисайдском клубе.
В начале этой недели "красные" отозвали 22-летнего Марковича из аренды в Спортинге, отправив серба на вторую половину сезона в "Халл". Если Лазар проявит себя "Кей-Си Стэдиум", Клопп даст вингеру второй шанс.
"У него действующий контракт с "Ливерпулем", так почему я должен говорить, что у него нет будущего в этом клубе? Если он хорошо сыграет против нас, мы, разумеется, отправим его на все четыре стороны. Но если во всех остальных матчах он покажет себя с лучшей стороны, то почему нет?"
"Он еще очень молод и пережил несколько серьезных травм. Если Лазар сможет набрать форму и помочь "Халлу", нам будет гораздо легче наблюдать за его прогрессом отсюда вместо того, чтобы летать в Португалию", - сообщил Клопп Daily Mail.
28.01.2017 16:00
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как раз игрок уровня ливерпуля
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спасёт тигров и останется там
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у Ливерпуля его нет
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Как и у Бентеке
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