Почеттино не считает покупку Янссена провалом

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что еще рано называть покупку нападающего Винсента Янссена трансферной ошибкой "шпор."

22-летний Янссен, купленный прошлым летом за 17 миллионов фунтов у голландского АЗ, до сих пор не забил ни одного мяча с игры за лондонский клуб. Очередной шанс проявить себя Винсенту представится в субботнем матче Кубка Англии против "Уикомба".



Тем не менее, Почеттино призывает не спешить с выводами по нападающему, который в прошлом сезоне отличился 27 раз. Маурисио уверен, что покупку Янссена еще слишком рано называть трансферной ошибкой "Тоттенхэма".



"То, что Винсента не оказалось в заявке на два последних матча Премьер-Лиги, это никакая не проблема. Сейчас он переживает не лучший период, но он еще очень молод, это его первый сезон, а мы много с ним разговариваем".



"Да, для него все в новинку, но он должен сохранять оптимизм, тренироваться и, когда предоставляется такая возможность, проявлять себя на футбольном поле. Мы по-прежнему верим в него", - цитирует Почеттино Daily Mail.