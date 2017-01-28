Берахино обвинил "Вест Бромвич" во лжи

Новичок "Стоука" Сэйдо Берахино заявил, что "Вест Бромвич" обманывал болельщиков, обвиняя его в проблемах с лишним весом.

Только на этой неделе 23-летнему Берахино удалось положить конец затянувшейся саге с уходом из "Вест Бромвича". По словам Сэйдо, его бывший клуб вводил в заблуждение болельщиков, обвиняя его в плохой физической форме.



"Мне тяжело дать этому объяснение, потому что они рассказывали прессе прямо противоположное тому, что знал я. Мне обвиняли в лишнем весе, но как можно растолстеть после трех матчей подряд, проведенных на уровне Премьер-Лиги?"



"Они никогда не говорили мне, почему я не выхожу на поле. Возможно, все дело в том, что я отказался подписывать новый контракт. Самое удивительное, что после моего отказа, они вновь обратились ко мне и сделали уже второе предложение".



"Я не хочу, чтобы фанаты думали, будто я отверг предложение, потому что ставлю себя выше клуба – такого не было никогда. "Вест Бромвич" сделал из меня профессионального игрока, дал платформу для роста".



"Именно поэтому мне так обидно получать оскорбления со стороны болельщиков. Они не понимают, что именно произошло, но люди, вовлеченные в эту тяжбу, совершенно точно знают, что случилось", - цитирует Берахино Sky Sports.