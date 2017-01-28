Клопп сомневается, что в "Ливерпуле" появится новичок
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сомневается, что до закрытия трансферного окна "красные" успеют сделать приобретение.
В начале этой недели Клопп рассказал, что клубы, владеющие правами на интересующих его игроков, не хотят вступать в переговоры с "красными", отложив их как минимум до окончания сезона.
Несмотря на то, что "Ливерпуль" продолжает усиленно работать на трансферном рынке, Юрген сомневается в появлении новичка. Такая возможность видится немцу маловероятной.
"Сделаем ли мы сюрприз до закрытия трансферного окна? Какой ответ вы хотите от меня услышать? Несколько дней назад я включил телевизор, и там обсуждали только трансферы. Спустя две минуты я потерял нить разговора. Я думал: о каком клубе они говорят и что это вообще за игрок?"
"Если хотите, я могу сказать, что мы купим нового игрока, а затем вы протрубите об этом по телевизору. Да, ничего исключать нельзя, но на самом деле это маловероятно", - приводит слова Клоппа ESPN.
28.01.2017 13:00
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Последние комментарии:
никто не хочет идти в помойку.
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вангую, купят Левого защитника, опорника и нападающего летом.
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У нас был Фаулер, Оуэн, Макманаман, Джеррард, Кара, Ник Бармби, Дэни Мэрфи... Денни Макалистер...а теперь эти олени!!! Кто они мать вашу такие!!?
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Лишь бы не сомневался в перспективах Ливера на трофеи .
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Вильям Карвальо...Франк Кесси...на хера тогда весь этот трёп!!?? Хотя так всегда было...доставайте тогда пацанов из Академии...(Нахрена вам эти академии???)если вам некому забивать...они пля за эту команду костями лягут!!!
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какой же клопп крутой (заебал ныть)
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летом снова шалупу малолетнюю возьмем, будем идти в четверке, но зимой снова просядем и останемся без новичков)
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David Moyes after 51 games at Man United: WIN RATE 52.94%
JURGEN KLOPP after 51 games at Liverpool: WIN RATE 48.92%
Какой же клоп крутой
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сайпал болд уже котакбастар.
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