Клопп сомневается, что в "Ливерпуле" появится новичок

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сомневается, что до закрытия трансферного окна "красные" успеют сделать приобретение.

В начале этой недели Клопп рассказал, что клубы, владеющие правами на интересующих его игроков, не хотят вступать в переговоры с "красными", отложив их как минимум до окончания сезона.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" продолжает усиленно работать на трансферном рынке, Юрген сомневается в появлении новичка. Такая возможность видится немцу маловероятной.

"Сделаем ли мы сюрприз до закрытия трансферного окна? Какой ответ вы хотите от меня услышать? Несколько дней назад я включил телевизор, и там обсуждали только трансферы. Спустя две минуты я потерял нить разговора. Я думал: о каком клубе они говорят и что это вообще за игрок?"

"Если хотите, я могу сказать, что мы купим нового игрока, а затем вы протрубите об этом по телевизору. Да, ничего исключать нельзя, но на самом деле это маловероятно", - приводит слова Клоппа ESPN.



Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 28.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 661

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Последние комментарии:




  1. mdfjvnlabngmlas 28.01.2017 14:10 # mdfjvnlabngmlas
    никто не хочет идти в помойку.

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  2. largo-winch 28.01.2017 13:43 # largo-winch
    вангую, купят Левого защитника, опорника и нападающего летом.

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  3. tridjik 28.01.2017 13:33 # tridjik
    У нас был Фаулер, Оуэн, Макманаман, Джеррард, Кара, Ник Бармби, Дэни Мэрфи... Денни Макалистер...а теперь эти олени!!! Кто они мать вашу такие!!?

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  4. halamadrid94 28.01.2017 13:24 # halamadrid94
    Лишь бы не сомневался в перспективах Ливера на трофеи .

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  5. tridjik 28.01.2017 13:23 # tridjik
    Вильям Карвальо...Франк Кесси...на хера тогда весь этот трёп!!?? Хотя так всегда было...доставайте тогда пацанов из Академии...(Нахрена вам эти академии???)если вам некому забивать...они пля за эту команду костями лягут!!!

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  6. sancho232 28.01.2017 13:23 # sancho232
    какой же клопп крутой (заебал ныть)

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  7. melwood-lfc 28.01.2017 13:10 # melwood-lfc
    летом снова шалупу малолетнюю возьмем, будем идти в четверке, но зимой снова просядем и останемся без новичков)

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  8. dnb 28.01.2017 13:08 # dnb
    David Moyes after 51 games at Man United: WIN RATE 52.94%
    JURGEN KLOPP after 51 games at Liverpool: WIN RATE 48.92%

    Какой же клоп крутой

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  9. dean-winchester 28.01.2017 13:02 # dean-winchester
    сайпал болд уже котакбастар.

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