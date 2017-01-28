Клопп сомневается, что в "Ливерпуле" появится новичок

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сомневается, что до закрытия трансферного окна "красные" успеют сделать приобретение.

В начале этой недели Клопп рассказал, что клубы, владеющие правами на интересующих его игроков, не хотят вступать в переговоры с "красными", отложив их как минимум до окончания сезона.



Несмотря на то, что "Ливерпуль" продолжает усиленно работать на трансферном рынке, Юрген сомневается в появлении новичка. Такая возможность видится немцу маловероятной.



"Сделаем ли мы сюрприз до закрытия трансферного окна? Какой ответ вы хотите от меня услышать? Несколько дней назад я включил телевизор, и там обсуждали только трансферы. Спустя две минуты я потерял нить разговора. Я думал: о каком клубе они говорят и что это вообще за игрок?"



"Если хотите, я могу сказать, что мы купим нового игрока, а затем вы протрубите об этом по телевизору. Да, ничего исключать нельзя, но на самом деле это маловероятно", - приводит слова Клоппа ESPN.