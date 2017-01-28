"Вест Хэм" и "Марсель" далеки от сделки по Пайе

"Вест Хэм" по-прежнему далек от договоренности с "Марселем" относительно продажи полузащитника Димитри Пайе.

Накануне вечером "молотобойцы" оформили покупку Роберта Снодграсса у "Халла" за 10.2 миллионов фунтов. Шотландский плеймейкер видится прямой заменой для Пайе, который на этой неделе, как поговаривают, отказался тренироваться даже с резервной командой "Вест Хэма".



Однако Sky Sports, ссылаясь на свой источник, участвующий в переговорах "Вест Хэма" и "Марселя", сообщает, что ситуация с Димитри не сдвинулась с мертвой точки, как на то надеясь французская сторона. У двух клубов остаются существенные разногласия.



В данный момент "Вест Хэм" требует за свою звезду минимум 30 млн. фунтов, тогда как "Марсель" дал понять, что ни при каких обстоятельствах не сможет заплатить более 25 млн. Кроме того, стороны никак не могут договориться о структуре сделки — англичане хотят получить всю сумму сразу, а французы пытаются максимально растянуть выплаты по времени, вдобавок часть их низ оформив в виде бонусов.



Источник добавляет, что сделка все еще возможна до закрытия зимнего трансферного окна, но в данный момент "Вест Хэм" и "Марселя" "в милях" от сделки.