Джеррард: "Только время покажет, достаточно ли я хорош как тренер"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что не уверен, получится ли из него хороший тренер.

Повесив бутсы на гвоздь в ноябре, в этом месяце Джеррард договорился о своем возвращении в мерсисайдский клуб. Таким образом, с февраля Стивен приступает к тренерской работе в академии "красных".



Одновременно 36-летний Джеррард продолжит курсы для получения лицензии УЕФА категории A, что даст ему право претендовать на работу на уровне Премьер-Лиги. Однако в данный момент Стивен не уверен, как сложится его тренерская карьера.



"Между мной и "Ливерпулем" всегда будет эмоциональная связь. Но решение вернуться в качестве тренера я принял, не опираясь на чувства или эмоции, поэтому что это было бы неправильно".



"Я испытываю огромный восторг, но в то же время немного нервничаю и немного встревожен, потому что это совершенно новая роль, и мне не терпится проверить, по зубам ли это мне".



"У меня нет никакой спешки, нет никаких временных рамок. Для меня было бы глупо спешить и браться за работу, к которой я не готов. Вокруг меня невероятные люди, и я надеюсь, что в будущем у меня будут захватывающие возможности".



"У меня большие мечты и амбиции, я хочу стать как можно более классным тренером или менеджером — но только время покажет, буду ли я достаточно хорош", — сообщил Джеррард BBC.