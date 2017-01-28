Джеррард: "Только время покажет, достаточно ли я хорош как тренер"

Стивен Джеррард Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что не уверен, получится ли из него хороший тренер.

Повесив бутсы на гвоздь в ноябре, в этом месяце Джеррард договорился о своем возвращении в мерсисайдский клуб. Таким образом, с февраля Стивен приступает к тренерской работе в академии "красных".

Одновременно 36-летний Джеррард продолжит курсы для получения лицензии УЕФА категории A, что даст ему право претендовать на работу на уровне Премьер-Лиги. Однако в данный момент Стивен не уверен, как сложится его тренерская карьера.

"Между мной и "Ливерпулем" всегда будет эмоциональная связь. Но решение вернуться в качестве тренера я принял, не опираясь на чувства или эмоции, поэтому что это было бы неправильно".

"Я испытываю огромный восторг, но в то же время немного нервничаю и немного встревожен, потому что это совершенно новая роль, и мне не терпится проверить, по зубам ли это мне".

"У меня нет никакой спешки, нет никаких временных рамок. Для меня было бы глупо спешить и браться за работу, к которой я не готов. Вокруг меня невероятные люди, и я надеюсь, что в будущем у меня будут захватывающие возможности".

"У меня большие мечты и амбиции, я хочу стать как можно более классным тренером или менеджером — но только время покажет, буду ли я достаточно хорош", — сообщил Джеррард BBC.


Метки Джеррард, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. tridjik 28.01.2017 10:25 # tridjik
    akadam
    У Джеррарда характера не хватит..!? ты чего там попутал ветра болела!? Или может сел не в ту лодку...Джеррарда на мостик...и Кару в помощники...и пошли эти фрицы...домой!!!

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  2. emily-lfc-2005 28.01.2017 10:14 # emily-lfc-2005
    Был Великим игроком.Удачи ему в тренерском деле.

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  3. largo-winch 28.01.2017 10:13 # largo-winch
    Джеррард лучший.

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  4. mancunia-planet 28.01.2017 10:07 # mancunia-planet
    Чё ему не живется. Мается херней

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  5. akadam 28.01.2017 10:05 # akadam
    Объективно размышляет. Думаю, средней руки будет тренер. Характера не хватит. Брутальности.

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  6. shmit 28.01.2017 10:01 # shmit
    Но совершенно точно станет лучшим в мире псом-тренером

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