Конте не исключает уход Ивановича в январе

Наставник "Челси" Антонио Конте дал понять, что допускает уход из клуба защитника Бранислава Ивановича в это трансферное окно.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что сербский защитник, потерявший место в стартовом составе "синих" после перехода на схему 3-4-3, ведет переговоры с петербургским "Зенитом". Также интерес к Браниславу приписывают "Вест Бромвичу" и "Эвертону".



Конте в свою очередь допускает уход Ивановича, которому в следующем месяце исполнится 33. Более того, Бранислав уже, возможно, сыграл свой последний матч за "Челси" — Антонио не собирается выпускать ветерана с первых минут против "Брентфорда" в субботу.



"Выйдет ли он в старте? Нет, нет. Но он в заявке, и он не травмирован".



"Я не знаю, уйдет ли он. Есть много слухов, много лжи, но иногда есть и правда. До закрытия окна еще четыре дня, а там будет видно, как обстоят дела".



"Иванович играет в этом сезоне, он выходил в старте на различные матчи. Когда я перестроился на схему с тремя защитниками, кое-что изменилось, и, конечно, я могу выбирать лишь 11 игроков. Но до сих пор он всегда попадал в нашу заявку", — цитирует Конте Daily Mail.