Лэмпард отказал ряду клубов Премьер-Лиги

Бывший полузащитник "Челси" и "Манчестер Сити" Фрэнк Лэмпард признался, что пока не определился со своим будущим, но отклонил уже несколько предложений от клубов Премьер-Лиги.

Проведя два последних года в клубе МЛС "Нью-Йорк Сити", теперь 38-летний Лэмпард раздумывает о том, стоит ли ему продолжать свою игровую карьеру. Как признается Фрэнк, он легко мог бы вернуться в Премьер-Лигу, прояви соответствующее желание.



"Часть меня хочет остаться в игре — иногда я даже не знаю, почему, мне лишь кажется, что я должен так поступить. Я не хочу уходить, думая про себя: "Возможно, мне стоило бы задержаться немного подольше". Я раздумываю над этим, и я отклонил уже несколько предложений из Премьер-Лиги".



"Находясь так долго в "Челси" и проведя год с "Манчестер Сити", я не хочу ввязываться в эту беспорядочную борьбу за выживание. Я не против испытаний, но наступает момент, когда ты должен критически оценить себя. Я понимаю свои слабости, на дворе конец января, и чтобы набрать форму, затем пробиться в состав и принести значительную пользу... Я не чувствую, что могу дать достаточно".



"Я просто хочу убедиться, что поступаю правильно. Я ценю, что получаю предложения даже в 38 лет. Если появится нечто, что мне подойдет, то кто знает? Пока этого не случилось, так что посмотрим", — сообщил Лэмпард в интервью колумнисту Daily Mail Джейми Каррагеру.