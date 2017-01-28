Юрген Клопп поддержал Старриджа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свою поддержку нападающему Даниэлю Старриджу.

В этом сезоне 27-летний Старридж имеет все основания чувствовать себя ущемленным в доверии со стороны Клоппа. Даниэль отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, забив два гола.



Свой редкий полноценный шанс проявить себя экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Челси" получил в минувшую среду, когда "красные" проиграли дома "Саутгемптону" (0:1) и вылетели из Кубка Лиги. Старридж, упустивший два отличных момента, был подвергнут жесточайшей критике.



Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер и вовсе заявил, что Старридж уже не тот игрок, каким он был в сезоне 2013/14, до всех своих травм, однако Клопп решил заступиться за своего подопечного.



"Я не знаю точно на, каком уровне он играл в сезоне 2013/14, потому что меня не было здесь, но это не очень-то и важно. Думаю, матч против "Саутгемптона" был очень полезен для Даниэля Старриджа в плане физической нагрузки".



"Он по-настоящему принимал участие в игре с первой и до последней минуты, а его игра в первом и втором таймах была примерно одинакова. Обычно — и дело не в скорости или чем-то таком — Даниэль Старридж забивает дважды в такого рода матче, имея такого рода моменты. Но он человеческое создание, и он может промахиваться, вот и все".



"Конечно, длительные травмы, их большое количество не могут мигом лишить тебя скорости, но они на 100% влияют на твою веру в свое тело, когда ты бежишь. Спросите любого спринтера".



"После нескольких травм тебе может потребоваться время, чтобы вернуть прежнюю скорость, но это не означает, что ты потерял ее навсегда".



"Даниэль в лучшем возрасте для футболиста. Если он сможет избегать травм, все будет в порядке", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



