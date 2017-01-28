Эшли Янг не покинет "Юнайтед" в январе

После продажи Мемфиса Депая "Манчестер Юнайтед" решил воздержаться от расставания с вингером Эшли Янгом в это трансферное окно.

В этом сезоне Янг отметился только пятью появлениями в стартовом составе "красных дьяволов", а на четыре последних матча, включая ответный полуфинал Кубка Лиги против "Халла", даже не попадал в заявку.



Как утверждает Manchester Evening News, сам Эшли был открыт к уходу в аренду на вторую половину сезона. Готовность обеспечить экс-вингера "Астон Виллы" игровой практикой выразили "Вест Бромвич", "Суонси", "Эвертон" и "Уотфорд".



Однако главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо решил не отпускать 31-летнего игрока сборной Англии. В данный момент у "дьяволов" просто нет альтернативы Эшли в качестве чистого левого вингера.



Кроме того, после расставания с Депаем и Морганом Шнайдерленом ранее в январе шансы Янга на участие в матчах — хотя бы в качестве запасного — явно возросли. Ожидается, что Эшли сыграет против "Уигана" в воскресенье в рамках Кубка Англии.