"Лестеру" предстоит переигровка с "Дерби" в Кубке Англии

Гол Уэса Моргана в концовке матча позволил "Лестеру" предотвратить досрочное выбывание из Кубка Англии и заработать переигровку против "Дерби" — 2:2.

Начальная стадия матча на "Прайд Парк" была отмечена двумя голами Даррена Бента. Сперва нападающий "баранов" совершил автогол, пытаясь выбить мяч с линии ворот, а затем исправился, головой поразив цель после навеса Уилла Хьюза.



Однако еще до перерыва "Дерби" вышел вперед, когда Крэйг Брайсон рванул в чужую штрафную и, ускользнув от Уэса Моргана с Робертом Хутом, спокойно нанес точный удар.



Во втором тайме "лисы" приложили массу усилий, чтобы отыграться, однако хозяева держались. И лишь за четыре минуты до истечения основного времени Морган откликнулся на подачу с углового — 2:2.



Ничья означает, что командам предстоит встретиться еще раз — теперь на поле "Лестера".



"Дерби" — "Лестер" — 2:2 (2:1)



Голы: Бент 21, Брайсон 40 — Бент 8 (авт), Морган 86.



"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс (Грей 45), Олбрайтон (Муса 74), Дринкуотер, Кинг, Чилуэлл, Окадзаки (Махрез 64), Варди.