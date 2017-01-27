"Вест Хэм" купил у "Халла" Снодграсса

"Вест Хэм" официально объявил о приобретении атакующего полузащитника "Халла" и сборной Шотландии Роберта Снодграсса стоимостью 10.2 миллионов фунтов.

На 29-летнего шотландца в это трансферное окно также претендовали "Бернли" и "Мидлсбро", однако лондонскому клубу удалось опередить своих конкурентов и заполучить Роберта, который будет призван заменить рвущегося на родину Димитри Пайе.



В пятницу вечером Снодграсс заключил с "Вест Хэмом" контракт на три с половиной года и стал вторым новичком команды Славена Билича в январе после опытного защитника Жозе Фонте.



Можно уверенно сказать, что Снодграсс был лучшим игроком "тигров" в этом сезоне. В 20 матчах за клуб с "Кей-Си" шотландец забил семь голов и отдал три результативных передачи.



"Я доволен, потому что это громадный клуб с огромными амбициями. Статус этого клуба говорит сам за себя, равно как и болельщики, которые приходят сюда каждую неделю, а также переезд на новый стадион и отсутствие на нем свободных мест. Это потрясающе, и я хочу быть частью этого".



"Владельцы и тренер пытаются кое-что построить здесь, и мне не терпится начать. Новый стадион, отличные игроки и тренер такого калибра вселяют в меня ощущение, что это клуб обладает реальными амбициями", — сообщил Снодграсс.



Добавим, что дебютировать за свой новый клуб Роберт сможет в следующую среду против "Манчестер Сити".