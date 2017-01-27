"Вест Хэм" купил у "Халла" Снодграсса

Роберт Снодграсс "Вест Хэм" официально объявил о приобретении атакующего полузащитника "Халла" и сборной Шотландии Роберта Снодграсса стоимостью 10.2 миллионов фунтов.

На 29-летнего шотландца в это трансферное окно также претендовали "Бернли" и "Мидлсбро", однако лондонскому клубу удалось опередить своих конкурентов и заполучить Роберта, который будет призван заменить рвущегося на родину Димитри Пайе.

В пятницу вечером Снодграсс заключил с "Вест Хэмом" контракт на три с половиной года и стал вторым новичком команды Славена Билича в январе после опытного защитника Жозе Фонте.

Можно уверенно сказать, что Снодграсс был лучшим игроком "тигров" в этом сезоне. В 20 матчах за клуб с "Кей-Си" шотландец забил семь голов и отдал три результативных передачи.

"Я доволен, потому что это громадный клуб с огромными амбициями. Статус этого клуба говорит сам за себя, равно как и болельщики, которые приходят сюда каждую неделю, а также переезд на новый стадион и отсутствие на нем свободных мест. Это потрясающе, и я хочу быть частью этого".

"Владельцы и тренер пытаются кое-что построить здесь, и мне не терпится начать. Новый стадион, отличные игроки и тренер такого калибра вселяют в меня ощущение, что это клуб обладает реальными амбициями", — сообщил Снодграсс.

Добавим, что дебютировать за свой новый клуб Роберт сможет в следующую среду против "Манчестер Сити".


Метки Вест Хэм, Снодграсс, трансферы, Халл

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2017 23:40

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  1. tvinkovod 28.01.2017 00:41 # tvinkovod
    давай лестер, переигровочку

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  2. rustik 28.01.2017 00:26 # rustik
    там дерби с лестером катают а на сайте нигде даже упоминания об этом...чимпионы же

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  3. admob 27.01.2017 23:56 # admob
    мишань, риспект, что ггшек недолго продержал на главной

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  4. xah 27.01.2017 23:55 # xah
    Удачи

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  5. rap-woiska 27.01.2017 23:54 # rap-woiska
    у кого дотка висит почаны?!

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  6. rap-woiska 27.01.2017 23:53 # rap-woiska
    на изи

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