Джо Гомес подписал новый контракт с "Ливерпулем"
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт, который вступит в силу 1 июля.
Напомним, Гомес прибыл на "Энфилд" в июне 2015 из "Чарльтона" по сделке стоимостью 3.5 миллиона фунтов. В этом сезоне Джо сыграл два матча за "красных", вернувшись в строй после 15 месяцев отсутствия с травмами.
И хотя за свою мерсисайдскую карьеру 19-летний Гомес лишь девять раз выходил на футбольное поле, в "Ливерпуле" высоко ценят талантливого англичанина и возлагают на него большие надежды — особенно сейчас, когда Джо оставил свои проблемы со здоровьем позади.
"Я в восторге от этих новостей, потому что у Джо невероятный потенциал — и мы знаем, что теперь он будет воплощать его в "Ливерпуле".
"У него есть все атрибуты, необходимые для того, чтобы быть успешным на самом высоком уровне, выступая на его позиции. У него есть все — как в плане физики, так и в плане психологии. Думаю, его желание и стремление учиться окажет ему наибольшую помощь в его дальнейшей карьере", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп.
27.01.2017 21:35
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