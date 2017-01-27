Венгер дисквалифицирован на четыре матча
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на четыре матча за конфликт с резервным рефери Энтони Тэйлором во время матча прошлого уикенда против "Бернли".
Напомним, в концовке матча, завершившегося победой "канониров" со счетом 2:1, главный рефери Джонатан Мосс изгнал Венгера из технической зоны.
Находясь в расстроенных чувствах, Арсен оскорбил четвертого арбитра, а также позволили себе оттолкнуть его. После матча Венгер немедленно принес свои извинения.
Однако FA не оставила этот инцидент без внимания и вскоре предъявила свои обвинения, с которыми французский тренер согласился. А сегодня Ассоциация избрала наказание для Арсена.
Таким образом, теперь Венгер будет дисквалифицирован на субботний матч Кубка Англии против "Саутгемптона", поединки Премьер-Лиги против "Уотфорда", "Челси" и "Халла", а также выплатит 25 тысяч фунтов в качестве штрафа.
Добавим, что речь идет о запрете для Венгера присутствовать на скамейке своей команды во время матча, а не на стадионе вообще.
27.01.2017 21:25
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Последние комментарии:
моур негодует
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покер очередной, Сеня лучший
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без свингера команда еще лучше будет играть
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повезло конте так был отхватил по лицу
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Будеть ссать на Конте с трибуны стадиона
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как будто ктото сомневался, на сколько его дисквалифицируют
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4 матча 4 победы
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