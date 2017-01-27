Венгер дисквалифицирован на четыре матча

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на четыре матча за конфликт с резервным рефери Энтони Тэйлором во время матча прошлого уикенда против "Бернли".

Напомним, в концовке матча, завершившегося победой "канониров" со счетом 2:1, главный рефери Джонатан Мосс изгнал Венгера из технической зоны.

Находясь в расстроенных чувствах, Арсен оскорбил четвертого арбитра, а также позволили себе оттолкнуть его. После матча Венгер немедленно принес свои извинения.

Однако FA не оставила этот инцидент без внимания и вскоре предъявила свои обвинения, с которыми французский тренер согласился. А сегодня Ассоциация избрала наказание для Арсена.

Таким образом, теперь Венгер будет дисквалифицирован на субботний матч Кубка Англии против "Саутгемптона", поединки Премьер-Лиги против "Уотфорда", "Челси" и "Халла", а также выплатит 25 тысяч фунтов в качестве штрафа.

Добавим, что речь идет о запрете для Венгера присутствовать на скамейке своей команды во время матча, а не на стадионе вообще.


Метки FA, Арсенал, Бернли, Венгер, дисквалификации, Мосс, Премьер-Лига, рефери, Тэйлор

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2017 21:25

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  1. maxvel 27.01.2017 21:36 # maxvel
    моур негодует

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  2. mancunia-planet 27.01.2017 21:33 # mancunia-planet
    покер очередной, Сеня лучший

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  3. shera27 27.01.2017 21:33 # shera27
    без свингера команда еще лучше будет играть

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  4. timofey 27.01.2017 21:31 # timofey
    повезло конте так был отхватил по лицу

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  5. arsland 27.01.2017 21:29 # arsland
    Будеть ссать на Конте с трибуны стадиона

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  6. raka-eve 27.01.2017 21:27 # raka-eve
    как будто ктото сомневался, на сколько его дисквалифицируют

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  7. timofey 27.01.2017 21:26 # timofey
    4 матча 4 победы

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