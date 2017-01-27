Венгер дисквалифицирован на четыре матча

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на четыре матча за конфликт с резервным рефери Энтони Тэйлором во время матча прошлого уикенда против "Бернли".

Напомним, в концовке матча, завершившегося победой "канониров" со счетом 2:1, главный рефери Джонатан Мосс изгнал Венгера из технической зоны.



Находясь в расстроенных чувствах, Арсен оскорбил четвертого арбитра, а также позволили себе оттолкнуть его. После матча Венгер немедленно принес свои извинения.



Однако FA не оставила этот инцидент без внимания и вскоре предъявила свои обвинения, с которыми французский тренер согласился. А сегодня Ассоциация избрала наказание для Арсена.



Таким образом, теперь Венгер будет дисквалифицирован на субботний матч Кубка Англии против "Саутгемптона", поединки Премьер-Лиги против "Уотфорда", "Челси" и "Халла", а также выплатит 25 тысяч фунтов в качестве штрафа.



Добавим, что речь идет о запрете для Венгера присутствовать на скамейке своей команды во время матча, а не на стадионе вообще.