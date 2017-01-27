Компани снова готов играть за "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что капитан команды Венсан Компани готов вернуться на футбольное поле после своей очередной травмы.

Напомним, 10 недель назад, в победном для "горожан" матче против "Кристал Пэлас", 30-летний Компани неудачно столкнулся с собственным голкипером Клаудио Браво и получил травму связок колена.



Гвардиола даже отправил бельгийского защитника к знаменитому Рамону Кугату из Барселоны, и совсем скоро можно будет увидеть, помог ли каталонский доктор Венсану, для которого травмы стали настоящим кошмаром в последние годы.



"Он в форме, и это самое важное. Он тренируется и хорошо себя чувствует. Решая вопрос о его участии в матче, мы должны учитывать, что он долго не играл. Но он опытен, и я думаю, он выдержит это".



"Рано или поздно мы будем вынуждены рискнуть. Ему придется попробовать сыграть в одном из ближайших матчей, но я пока не знаю, случится это завтра или позже", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.