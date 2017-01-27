Компани снова готов играть за "Сити"

Венсан Компани Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что капитан команды Венсан Компани готов вернуться на футбольное поле после своей очередной травмы.

Напомним, 10 недель назад, в победном для "горожан" матче против "Кристал Пэлас", 30-летний Компани неудачно столкнулся с собственным голкипером Клаудио Браво и получил травму связок колена.

Гвардиола даже отправил бельгийского защитника к знаменитому Рамону Кугату из Барселоны, и совсем скоро можно будет увидеть, помог ли каталонский доктор Венсану, для которого травмы стали настоящим кошмаром в последние годы.

"Он в форме, и это самое важное. Он тренируется и хорошо себя чувствует. Решая вопрос о его участии в матче, мы должны учитывать, что он долго не играл. Но он опытен, и я думаю, он выдержит это".

"Рано или поздно мы будем вынуждены рискнуть. Ему придется попробовать сыграть в одном из ближайших матчей, но я пока не знаю, случится это завтра или позже", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Компани, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2017 21:00

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