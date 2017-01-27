"Сити" признал свою вину в нарушении антидопинговых правил
"Манчестер Сити" согласился с обвинениями FA касательно нарушения антидопинговых правил.
Напомним, в целях борьбы с допингом все профессиональные клубы обязаны по запросу Ассоциации предоставлять информацию о начале и окончании тренировочных занятий, о месте их проведения, а также адреса, где игроки ночуют. Это необходимо, чтобы футболисты были постоянно доступны для прохождения допинг-теста.
Однако за последние 12 месяцев "горожане" трижды нарушили эти правила, после чего в их адрес были выдвинуты обвинения. В чем конкретно заключаются нарушения, не уточняется, но Sky Sports предполагает, что речь идет о некоторой общей информации, нежели об отдельных игроках.
Так или иначе, но сейчас стало известно, что клуб с "Этихад" признал свою вину. Теперь Ассоциация должна избрать меру наказания для "Сити", которой, скорее всего, станет денежный штраф.
27.01.2017 20:00
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Джером валеска норм такой жокер
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удачи
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