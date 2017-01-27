Конте подтвердил, что "Челси" ищет замену Беговичу

Наставник "Челси" Антонио Конте подтвердил, что его запасной голкипер Асмир Бегович сможет уйти в "Борнмут", если "синие" найдут ему замену.

Лишь на текущей неделе стало известно, что предложение "Челси" в размере 3 миллионов фунтов о покупке первого номера "Селтика" Крэйга Гордона было отклонено. Также на "Стэмфорд Бридж" сватают Фернандо Муслеру из "Галатасарая" и Диего Лопеса из "Эспаньола".



Столь высокая заинтересованность "Челси" в покупке голкипера вызвана желанием Конте помочь Беговичу — тому надоело сидеть за спиной у Тибо Куртуа, а "вишенки" готовы обеспечить боснийцу место в стартовом составе.



"Мы определенно пытаемся найти решение ситуации насчет Беговича. "Борнмут" попросил отпустить его, но Бегович игрок "Челси", и я очень счастлив обладать им в команде".



"Я очень доволен его самоотдачей, его поведением на поле и вне его. Кроме того, он очень важная фигура в раздевалке для меня. Он уйдет, только если будет найдена хорошая замена. Иначе он останется здесь", — цитирует Конте Daily Mail.



Также Антонио подтвердил, что Бегович будет защищать ворота "Челси" в воскресном матче Кубка Англии против "Брентфорда". Не исключено, что это будет последнее появление Асмира за "синих".