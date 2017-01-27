Конте подтвердил, что "Челси" ищет замену Беговичу
Наставник "Челси" Антонио Конте подтвердил, что его запасной голкипер Асмир Бегович сможет уйти в "Борнмут", если "синие" найдут ему замену.
Лишь на текущей неделе стало известно, что предложение "Челси" в размере 3 миллионов фунтов о покупке первого номера "Селтика" Крэйга Гордона было отклонено. Также на "Стэмфорд Бридж" сватают Фернандо Муслеру из "Галатасарая" и Диего Лопеса из "Эспаньола".
Столь высокая заинтересованность "Челси" в покупке голкипера вызвана желанием Конте помочь Беговичу — тому надоело сидеть за спиной у Тибо Куртуа, а "вишенки" готовы обеспечить боснийцу место в стартовом составе.
"Мы определенно пытаемся найти решение ситуации насчет Беговича. "Борнмут" попросил отпустить его, но Бегович игрок "Челси", и я очень счастлив обладать им в команде".
"Я очень доволен его самоотдачей, его поведением на поле и вне его. Кроме того, он очень важная фигура в раздевалке для меня. Он уйдет, только если будет найдена хорошая замена. Иначе он останется здесь", — цитирует Конте Daily Mail.
Также Антонио подтвердил, что Бегович будет защищать ворота "Челси" в воскресном матче Кубка Англии против "Брентфорда". Не исключено, что это будет последнее появление Асмира за "синих".
27.01.2017 19:05
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Последние комментарии:
клопп подсуетись купи для середняка топового кипера, а то всасывать заебешься скоро
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Медальку АПЛ получит или нет?! Даже у этого будет медаль чемпика АПЛ а у стивиджи нет:))
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Продайте уже носатую дырку и возьмите Перина.
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