Руководство "Лестера" требует от Раньери сосредоточиться на Премьер-Лиге

Наставник "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, что президент клуба Вишай Шриваддханапрабха попросил его сосредоточиться на Премьер-Лиге в остатке сезона.

В этот уикенд подопечные Раньери сыграют с "Дерби" в Кубке Англии, вдобавок уже в следующем месяце "лисам" предстоит возобновить свой путь в Лиге Чемпионов, однако руководство клуба хочет, чтобы итальянский тренер сосредоточился на выживании в Премьер-Лиге.



После 22-х туров "Лестер" имеет в своем активе лишь 21 очко, до сих пор не одержав ни одной победы на выезде в рамках Премьер-Лиги. И эта ситуация сильно беспокоит боссов клуба.



"Мой президент сказал: "40 очков. Пожалуйста, 40 очков. А затем, если что-нибудь произойдет, то ладно — но сперва нужно набрать 40 очков".



"Конечно, он не может быть счастлив. Это нормально, ведь он президент. Но он очень хорошо знает мои амбиции, которые, возможно, выше, чем у него. Для меня важен каждый матч", — приводит слова Раньери Sky Sports.