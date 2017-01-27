Руководство "Лестера" требует от Раньери сосредоточиться на Премьер-Лиге

Клаудио Раньери Наставник "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, что президент клуба Вишай Шриваддханапрабха попросил его сосредоточиться на Премьер-Лиге в остатке сезона.

В этот уикенд подопечные Раньери сыграют с "Дерби" в Кубке Англии, вдобавок уже в следующем месяце "лисам" предстоит возобновить свой путь в Лиге Чемпионов, однако руководство клуба хочет, чтобы итальянский тренер сосредоточился на выживании в Премьер-Лиге.

После 22-х туров "Лестер" имеет в своем активе лишь 21 очко, до сих пор не одержав ни одной победы на выезде в рамках Премьер-Лиги. И эта ситуация сильно беспокоит боссов клуба.

"Мой президент сказал: "40 очков. Пожалуйста, 40 очков. А затем, если что-нибудь произойдет, то ладно — но сперва нужно набрать 40 очков".

"Конечно, он не может быть счастлив. Это нормально, ведь он президент. Но он очень хорошо знает мои амбиции, которые, возможно, выше, чем у него. Для меня важен каждый матч", — приводит слова Раньери Sky Sports.


Метки Лестер, Премьер-Лига, Раньери

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2017 18:00

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  1. mancunia-planet 27.01.2017 18:25 # mancunia-planet
    Шривнаюнпыэмщьнвэфяъйбишкивбхаха

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  2. moneymaker 27.01.2017 18:04 # moneymaker
    Очередное доказательство, что Лестер в прошлом сезоне тащили за уши, ради рейтинга АПЛ

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  3. wengerrrro 27.01.2017 18:00 # wengerrrro
    Вишай Шриваддханапрабха
    нормас)
    прально, за апл больше бабок будет

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