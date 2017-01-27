"Юнайтед" может расстаться с Мартиалем в конце сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо имеет претензии к нападающему Антони Мартиалю, чье долгосрочное будущее в клубе находится под вопросом.

В этом сезоне Моуриньо уже неоднократно намекал Мартиалю, что имеет богатый выбор игроков на атакующие позиции из числа Маркуса Рэшфорда, Джесси Лингарда, Генриха Мхитаряна и Эшля Янга, а потому самому Антони необходимо прибавить.



Как утверждает Sky Sports со ссылкой на собственный источник, Жозе имеет претензии к 21-летнему французу, забившему лишь два гола в этом сезоне Премьер-Лиги. Претензии Моуриньо настолько серьезны, что нельзя даже исключать уход Антони из "Юнайтед" грядущим летом.



В остатке сезона экс-игрок "Монако" будет сражаться за свое будущее на "Олд Траффорд". Свой очередной шанс проявить себя Мартиаль, пропустивший ответный полуфинал Кубка Лиги с "Халлом", получит в воскресенье против "Уигана" в Кубке Англии.



"Я не знаю, как он отреагировал на то, что я не взял его сюда. Я не спрашиваю игроков, как они это переносят. Он сыграет в воскресенье, и если в воскресенье он сыграет великолепно, то сыграет и в следующем матче. Все просто", — сообщил Моуриньо накануне.