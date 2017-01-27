Клопп: "Коутиньо хотели все"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что плеймейкер Филиппе Коутиньо заключил новый контракт, поскольку заполучить бразильца хотели буквально все.

На протяжении нескольких последних месяцев пресса сообщала об интересе к 24-летнему Коутиньо со стороны "Барселоны". По словам Клоппа, на этом внимание к Филиппе не ограничилось - заполучить бразильца хотели буквально все.



"Он не единственный игрок, которого мы собираемся сохранить, но Филиппе хотели видеть у себя буквально все. В этом нет ничего удивительного – только слепой не сможет разглядеть его сильных качеств".



"Мы будем продолжать вести диалог с другими игроками, которых хотели бы сохранить на долгий срок. Фил первым показал, что хочет остаться", - приводит слова Клоппа Daily Mirror.