Клопп: "Коутиньо хотели все"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что плеймейкер Филиппе Коутиньо заключил новый контракт, поскольку заполучить бразильца хотели буквально все.
На протяжении нескольких последних месяцев пресса сообщала об интересе к 24-летнему Коутиньо со стороны "Барселоны". По словам Клоппа, на этом внимание к Филиппе не ограничилось - заполучить бразильца хотели буквально все.
"Он не единственный игрок, которого мы собираемся сохранить, но Филиппе хотели видеть у себя буквально все. В этом нет ничего удивительного – только слепой не сможет разглядеть его сильных качеств".
"Мы будем продолжать вести диалог с другими игроками, которых хотели бы сохранить на долгий срок. Фил первым показал, что хочет остаться", - приводит слова Клоппа Daily Mirror.
27.01.2017 16:00
Просмотров: 917
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Даже буфетчицы его обожают!
(ответить)
С нетерпением ждем возвращения Садио Мане,надеюсь Камерун вынесет Сенегал в 1/4,а если Клопп купит кого то в ближайшие дни то вообще заеб*сь,в феврале начнутся еврокубки и ЛФК спокойно будет еб*шить в АПЛ когда конкуренты еб*шутся с Баварией и Монако,всё впереди,верим.
(ответить)
ну еще его продайте и скатитесь до уровня суонси с своими ебаными джанами и стурджами
(ответить)
Дада, а ливепуль не середняк
(ответить)
Даже Борис Моисеев?
(ответить)
Ему повезло что его не хотел страстный парень мальчик из сев лондона
(ответить)
Самое яркое пятно на сером фоне игры ЛФК.
(ответить)
Отличный игрок, главное что бы не повелся на испанский балет, а стал новым Рэмзи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий