Клопп: "Коутиньо хотели все"

Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что плеймейкер Филиппе Коутиньо заключил новый контракт, поскольку заполучить бразильца хотели буквально все.

На протяжении нескольких последних месяцев пресса сообщала об интересе к 24-летнему Коутиньо со стороны "Барселоны". По словам Клоппа, на этом внимание к Филиппе не ограничилось - заполучить бразильца хотели буквально все.

"Он не единственный игрок, которого мы собираемся сохранить, но Филиппе хотели видеть у себя буквально все. В этом нет ничего удивительного – только слепой не сможет разглядеть его сильных качеств".

"Мы будем продолжать вести диалог с другими игроками, которых хотели бы сохранить на долгий срок. Фил первым показал, что хочет остаться", - приводит слова Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 27.01.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 917

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  1. halamadrid94 27.01.2017 16:43 # halamadrid94
    Даже буфетчицы его обожают!

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  2. xxx7xxx7xxx7 27.01.2017 16:37 # xxx7xxx7xxx7
    С нетерпением ждем возвращения Садио Мане,надеюсь Камерун вынесет Сенегал в 1/4,а если Клопп купит кого то в ближайшие дни то вообще заеб*сь,в феврале начнутся еврокубки и ЛФК спокойно будет еб*шить в АПЛ когда конкуренты еб*шутся с Баварией и Монако,всё впереди,верим.

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  3. blackdreamer 27.01.2017 16:33 # blackdreamer
    ну еще его продайте и скатитесь до уровня суонси с своими ебаными джанами и стурджами

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  4. maxvel 27.01.2017 16:30 # maxvel
    Дада, а ливепуль не середняк

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  5. second005 27.01.2017 16:25 # second005
    Даже Борис Моисеев?

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  6. gio 27.01.2017 16:14 # gio
    Ему повезло что его не хотел страстный парень мальчик из сев лондона

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  7. udaff 27.01.2017 16:05 # udaff
    Самое яркое пятно на сером фоне игры ЛФК.

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  8. moneymaker 27.01.2017 16:03 # moneymaker
    Отличный игрок, главное что бы не повелся на испанский балет, а стал новым Рэмзи

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