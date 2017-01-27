Ламела, наконец, возвращается к тренировкам

В пятницу вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела вернется в расположение лондонского клуба и, наконец, приступит к тренировкам после многомесячного периода реабилитации.

24-летний аргентинец не может помочь "шпорам" с октября, когда получил неприятную травму бедра. С тех пор Ламела несколько раз наведывался в Рим, чтобы обследоваться у физиотерапевта бывшего клуба.



По словам главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, врачам не удалось до конца решить проблемы Эрика со здоровьем, но в пятницу его соотечественник вернется в расположение клуба и приступит к легким тренировкам.



"Мы ожидаем увидеть его в пятницу. Последняя проверка в Риме показала, что он еще испытывает боли в тазобедренном суставе, но сейчас очень важно, чтобы он встретился с нашими врачами и начал поддерживать физическую форму. Так он сможет достичь уровня физической подготовки партнеров и быстрее вернуться на поле", - сообщил Почеттино Sky Sports.



Также Маурисио опроверг слухи о желании Ламелы вернуться в Серию А. Почеттино уверен, что его соотечественник счастлив на "Уайт Харт Лэйн".



"В прессе всегда ходит много слухов. Он попросил уехать в Рим, чтобы сменить место восстановления, что могло бы его вдохновить на скорейшее возвращение в строй. Мы не можем контролировать газетных слухи, но могу вас заверить, что Ламела счастлив в "Тоттенхэме", - добавил Почеттино.