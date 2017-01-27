"Кристал Пэлас" согласовал покупку Ван Анхольта

Сэм Эллардайс и Патрик Ван Анхольт "Сандерленд" согласился отпустить левого защитника Патрика Ван Анхольта в "Кристал Пэлас" и уже разрешил игроку начать переговоры с лондонским клубом.

Желание нового рулевого "орлов" Сэма Эллардайса воссоединиться с Ван Ахольтом воплотилось в официальное предложение о покупке голландца в размере 7 миллионов фунтов. "Сандерленд" отреагировал на это отказом.

Как стало известно Sky Sports, клуб с "Селхерст Парк" решил удвоить сумму, увеличив ее до 14 миллионов фунтов. От такого предложения "коты" не сумели устоять, договорившись о продаже Патрика.

"Если игрок открыто заявляет, что больше не хочет играть за наш клуб, то мы должны принять соответствующее решение. Как и всегда, мы действовали в интересах клуба", - сообщил спортивный директор "Сандерленда" Мартин Бэйн.



Метки Ван Анхольт, Кристал Пэлас, Сандерленд

Автор foxmcfc   

Дата 27.01.2017 14:10

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  1. largo-winch 27.01.2017 15:10 # largo-winch
    Мойеш Аут, и забери с собой Янузая, Лава, и Джилабочи. utter shit

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  2. karnivool 27.01.2017 14:59 # karnivool
    Сем как всегда усиляется, при этом ослабляя конкурентов!!! Не плохие деньги за воспитанника Челси!

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  3. danny949494 27.01.2017 14:42 # danny949494
    Судя по всему, Халл и Сандерленд уже смирились.

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