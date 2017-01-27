"Кристал Пэлас" согласовал покупку Ван Анхольта

"Сандерленд" согласился отпустить левого защитника Патрика Ван Анхольта в "Кристал Пэлас" и уже разрешил игроку начать переговоры с лондонским клубом.

Желание нового рулевого "орлов" Сэма Эллардайса воссоединиться с Ван Ахольтом воплотилось в официальное предложение о покупке голландца в размере 7 миллионов фунтов. "Сандерленд" отреагировал на это отказом.



Как стало известно Sky Sports, клуб с "Селхерст Парк" решил удвоить сумму, увеличив ее до 14 миллионов фунтов. От такого предложения "коты" не сумели устоять, договорившись о продаже Патрика.



"Если игрок открыто заявляет, что больше не хочет играть за наш клуб, то мы должны принять соответствующее решение. Как и всегда, мы действовали в интересах клуба", - сообщил спортивный директор "Сандерленда" Мартин Бэйн.

