Фердинанд: "У Руни тело 40-летнего"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что Уэйн Руни обладает телом 40-летнего — именно настолько изношен организм капитана "красных дьяволов" постоянными нагрузками.

Руни ярко заявил заявил о себе в английском футболе, еще будучи 16-летним юниором "Эвертона". За прошедшие с тех пор годы Уэйн сыграл впечатляющее количество матчей: 623 на клубном уровне и 119 за сборную Англии.



38-летний Фердинанд считает, что эти многолетние нагрузки не прошли бесследно, и сейчас тело Руни весьма изношено.



"Ему 31 год, но у него, наверное, пробег 36-летнего, учитывая то, что он сделал за свою карьеру, на какой скорости он играет, под каким вниманием и каким давлением. На самом деле у него, наверное, тело 40-летнего атлета".



"В большинстве сыгранных им матчей, особенно первые 13 лет, статистика показывала, что он бегал больше всех в команде — и он постоянно говорил нам об этом!"



"Это важное событие для Уэйна Руни, что он достиг этого рубежа в 250 голов за "Манчестер Юнайтед". Это было большим источником давления. Возможно, теперь Уэйн Руни станет свежее. Однако нельзя игнорировать свой организм. Только сам Руни знает, когда он закончит", — сообщил Фердинанд Daily Express.