Ван Дейк пропустит финал Кубка Лиги

Виргил Ван Дейк Из-за травмы голеностопа "Саутгемптон" на три месяца потерял своего ведущего защитника Виргила Ван Дейку, которому теперь придется пропустить финал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что это повреждение 25-летний голландец получил в минувшие выходные после столкновения с нападающим "Лестера" Джейми Варди. В начале недели Ван Дейк посетил сразу двух профильных специалистов, чтобы выяснить сроки восстановления.

Главный тренер "святых" Клод Пюэль рассчитывал, что Виргил сможет поправиться к финалу Кубка Лиги на "Уэмбли" 26 февраля, однако прогноз врачей оказался не таким оптимистичным, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Ван Дейку придется пропустить не только матч с "Манчестер Юнайтед", но и три ближайших месяца. Таким образом, защитник вернется в строй только на заключительный отрезок сезона в конце весны.



Метки Ван Дейк, Саутгемптон, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 27.01.2017 13:00

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  1. javelin 27.01.2017 13:52 # javelin
    вот и продали фонте

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  2. elkin 27.01.2017 13:14 # elkin
    чм(ное собрание даунов и дебилов, которые хотят верить в крах соперника и на фоне этого всего выйти чистым. дебилы.

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  3. chelsealondon 27.01.2017 13:09 # chelsealondon
    Победа Саутгемптона все равно...

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  4. stepan-jam-boss 27.01.2017 13:03 # stepan-jam-boss
    Победа МЮ изи бризи.

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