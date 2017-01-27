Ван Дейк пропустит финал Кубка Лиги

Из-за травмы голеностопа "Саутгемптон" на три месяца потерял своего ведущего защитника Виргила Ван Дейку, которому теперь придется пропустить финал Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что это повреждение 25-летний голландец получил в минувшие выходные после столкновения с нападающим "Лестера" Джейми Варди. В начале недели Ван Дейк посетил сразу двух профильных специалистов, чтобы выяснить сроки восстановления.



Главный тренер "святых" Клод Пюэль рассчитывал, что Виргил сможет поправиться к финалу Кубка Лиги на "Уэмбли" 26 февраля, однако прогноз врачей оказался не таким оптимистичным, сообщает Daily Mail.



По информации источника, Ван Дейку придется пропустить не только матч с "Манчестер Юнайтед", но и три ближайших месяца. Таким образом, защитник вернется в строй только на заключительный отрезок сезона в конце весны.