Светская хроника за пятницу

Маттео Дармиан перейдет в "Интер". "Арсенал" определился с заменой для Алексиса Санчеса. Бранислав Иванович может остаться в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Дружеские отношения Антуана Гризманна с Полем Погба помогут "Манчестер Юнайтед" заполучить нападающего "Атлетико" грядущим летом. (Daily Record)



Защитник "Юнайтед" Маттео Дармиан готовится к переходу в "Интер" и уже подыскивает жилье в Милане. (The Sun)



"Арсенал" планирует купить Марко Ройса на место Алексиса Санчеса и готов предложить дортмундской "Боруссии" 51 миллион фунтов в качестве компенсации. (Daily Express)



"Реал" сообщил "Челси" и "Арсеналу", что не продаст нападающего Альваро Морату в этом месяце. (Daily Star)



Голкипер "Селтика" Крэйг Гордон просить разрешить ему вступить в переговоры с "Челси". (Daily Mail)



Защитник "Челси" Бранислав Иванович заинтересовал "Вест Бромвич". (Daily Mail)



"Шанхай СИПГ" Андре Виллаш-Боаша нацелился на защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза после отказа его одноклубника Харри Кейна. (The Sun)



Нападающий Даниэль Старридж отклонил предложение из Китая и будет сражаться за свое будущее в "Ливерпуле". (The Sun)



Вингер "Спартака" Квинси Промес исключил свой переход в "Ливерпуль". (Goal)



"Ливерпуль" следит за левым защитником "Реал Бетиса" Ризой Дурмиси, трансфер которого может быть выкуплен за 17 млн. фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник Димитри Пайе согласовал условия личного контракта с "Марселем", но "Вест Хэм" по-прежнему требует за свою звезду 35 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Защитник "Фенербахче" Хасан Али Калдырым заинтересовал "Вест Хэм" и "Селтик". (Yahoo)



"Мидлсбро" обдумывает покупку 21-летнего полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша. (Daily Mail)



"Саутгемптон" ведет переговоры об аренде защитника московского "Спартака" Сердара Таски. (Daily Mail)



"Сандерленд" надеется арендовать левого защитника "Бордо" Диего Контенто. (Sky Sports)



Другое



Рулевой "Вест Хэма" Славен Билич провел несколько дней в госпитале с гриппом. (ESPN)



Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и его игроки навестили бывшего одноклубника Райана Мейсона в госпитале. (The Independent)



Защитник "Мидлсбро" Калум Чемберс пропустит месяц с травмой стопы. (Sky Sports)



Телевизионное интервью Жозе Моуриньо после поражения "Юнайтед" от "Халла" в Кубке Лиги продлилось 32 секунды. (Manchester Evening News)



Жозе Моуриньо отпраздновал свой День рождения в автобусе, возвращаясь с кубкового матча против "Халла". (The Sun)



"Тоттенхэм" надеется использовать полную вместимость "Уэмбли" в следующем сезоне. (ESPN)



"Стоук" начинает работы по расширению своего стадиона на 1800 мест. (Sky Sports)



Планы "Челси" по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж" находятся под угрозой, потому что клуб не является собственником футбольного поля. (The Sun)



Бывший защитник "Фулхэма" Бреде Хангеланд признался, что экс-нападающий "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор прямо во время матча попросил у него совета насчет хорошего ресторана в Лондоне. (Daily Mail)