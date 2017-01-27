Снодграсс сделал выбор в пользу "Вест Хэма"

Выбирая между предложениями "Вест Хэма" и "Бернли", плеймейкер "Халла" Роберт Снодграсс предпочел переход в лондонский клуб.

Как известно, в начале этой недели "Бернли" согласовал стоимость 29-летнего Снодграсса в размере 10 миллионов фунтов. Не долго думая, "Вест Хэм" перебил предложение конкурентов и вновь включился в погоню за игрока.



Как сообщает The Guardian, на Роберта, забившего уже семь голов в текущем сезоне, претендовал еще один клуб Премьер-Лиги – "Мидлсбро". Однако свой выбор шотландец сделал в пользу "Вест Хэма".



По информации источника, сегодня Снодграсс отправится в расположение "молотобойцев", чтобы пройти медицинское обследование и договориться об условиях личного контракта. В команде Славена Билича Роберту предстоит заменить бастующего Димитри Пайе.