Венгер считает, что не заслуживает строгого наказания от FA
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что не заслуживает строгого наказания за стычку с резервным рефери Энтони Тэйлором в матче прошлого уикенда против "Бернли".
Напомним, на текущей неделе FA обвинила тренера "канониров" не только в оскорблении четвертого арбитра, но и в том, что Венгер позволил себе дотронуться до Тэйлора.
Физический контакт может стать отягчающим обстоятельством при вынесении Ассоциацией вердикта — предположительно, Арсену грозит дисквалификация на несколько матчей.
Ожидается, что FA определится с наказанием для Венгера в течение сегодняшнего дня, однако сам Арсен не видит большого криминала в своем поведении.
"Я говорил вещи и гораздо хуже, чем в этот раз, оставаясь безнаказанным. И я слышал вещи гораздо хуже от других людей".
"Если меня накажут, я лишь скажу, что был удивлен, когда меня удалили. Я думал, что у меня есть право стоять в подтрибунном тоннеле".
"Последний раз меня ошибочно удаляли в 2009 году. Я был вынужден отправиться на трибуны "Олд Траффорд", потому что не знал, куда мне идти. Никто не говорит тебе, что делать при удалении", — цитирует Венгера The Independent.
27.01.2017 10:00
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Последние комментарии:
Как всегда заголовок с текстом не связан.
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обоссал
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Точно - Усыплять пора - он уже гонит
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самый легендарный тренер апл, последних 30 лет!
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Хех, норм потролил фашек ))
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Понять и простить
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Помню то эпическое удаление Венгера на ОТ, стоял с кислой физиономией среди фанатов МЮ
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