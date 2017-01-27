Венгер считает, что не заслуживает строгого наказания от FA

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что не заслуживает строгого наказания за стычку с резервным рефери Энтони Тэйлором в матче прошлого уикенда против "Бернли".

Напомним, на текущей неделе FA обвинила тренера "канониров" не только в оскорблении четвертого арбитра, но и в том, что Венгер позволил себе дотронуться до Тэйлора.



Физический контакт может стать отягчающим обстоятельством при вынесении Ассоциацией вердикта — предположительно, Арсену грозит дисквалификация на несколько матчей.



Ожидается, что FA определится с наказанием для Венгера в течение сегодняшнего дня, однако сам Арсен не видит большого криминала в своем поведении.



"Я говорил вещи и гораздо хуже, чем в этот раз, оставаясь безнаказанным. И я слышал вещи гораздо хуже от других людей".



"Если меня накажут, я лишь скажу, что был удивлен, когда меня удалили. Я думал, что у меня есть право стоять в подтрибунном тоннеле".



"Последний раз меня ошибочно удаляли в 2009 году. Я был вынужден отправиться на трибуны "Олд Траффорд", потому что не знал, куда мне идти. Никто не говорит тебе, что делать при удалении", — цитирует Венгера The Independent.