Венгер считает, что не заслуживает строгого наказания от FA

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что не заслуживает строгого наказания за стычку с резервным рефери Энтони Тэйлором в матче прошлого уикенда против "Бернли".

Напомним, на текущей неделе FA обвинила тренера "канониров" не только в оскорблении четвертого арбитра, но и в том, что Венгер позволил себе дотронуться до Тэйлора.

Физический контакт может стать отягчающим обстоятельством при вынесении Ассоциацией вердикта — предположительно, Арсену грозит дисквалификация на несколько матчей.

Ожидается, что FA определится с наказанием для Венгера в течение сегодняшнего дня, однако сам Арсен не видит большого криминала в своем поведении.

"Я говорил вещи и гораздо хуже, чем в этот раз, оставаясь безнаказанным. И я слышал вещи гораздо хуже от других людей".

"Если меня накажут, я лишь скажу, что был удивлен, когда меня удалили. Я думал, что у меня есть право стоять в подтрибунном тоннеле".

"Последний раз меня ошибочно удаляли в 2009 году. Я был вынужден отправиться на трибуны "Олд Траффорд", потому что не знал, куда мне идти. Никто не говорит тебе, что делать при удалении", — цитирует Венгера The Independent.


Метки FA, Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2017 10:00

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  1. samir 27.01.2017 10:56 # samir
    Как всегда заголовок с текстом не связан.

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  2. shera27 27.01.2017 10:53 # shera27
    обоссал

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  3. gio 27.01.2017 10:33 # gio
    Точно - Усыплять пора - он уже гонит

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  4. karnivool 27.01.2017 10:27 # karnivool
    самый легендарный тренер апл, последних 30 лет!

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  5. reams 27.01.2017 10:25 # reams
    Хех, норм потролил фашек ))

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  6. bluebload 27.01.2017 10:20 # bluebload
    Понять и простить

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  7. raimbek1 27.01.2017 10:19 # raimbek1
    Помню то эпическое удаление Венгера на ОТ, стоял с кислой физиономией среди фанатов МЮ

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