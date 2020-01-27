Гивен считает, что Харт может вернуться в "Сити"

Бывший голкипер "Манчестер Сити" Шей Гивен считает, что карьера Джо Харта на "Этихад" может получить второе дыхание по примеру полузащитника Яя Туре.

Прошлым летом Хосеп Гвардиола, заступивший на тренерский мостик "горожан", сходу отказался от услуг Харта, который этот сезон вынужден проводить в аренде в "Торино".



Место в воротах своей новой команды Гвардиола доверил Клаудио Браво, который пока не впечатляет своей игрой. И 40-летний Гивен считает, что испанский тренер, возможно, признает свою ошибку в отношении выбора голкипера.



"Я не вижу, почему он не может вернуться. В этом году мы наблюдаем это с Яя Туре. На него не рассчитывали, он даже не попал в заявку на Лигу Чемпионов, он не участвовал в матчах, он не тренировался с командой и, как говорят, даже не находился в достаточной форме".



"Он показал Гвардиоле, что достаточно хорош, чтобы быть в команде, и сейчас выходит в старте каждую неделю. Поэтому я не вижу причин, почему Гвардиола не может вернуть Джо обратно".



"Если не в это трансферное окно, то летом, потому что он совершенно точно составил бы конкуренцию Браво в борьбе за место в старте", — сообщил Гивен Sky Sports.