Моуриньо: "Беспроигрышная серия продолжается, это 1:1"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался мириться с тем, что 17-матчевая беспроигрышная серия его команды была прервана поражением от "Халла" в Кубке Лиги.
Накануне вечером "красные дьяволы" уступили в гостях у "Халла" (2:1), но за счет двух домашних голов все-таки вышли в финал Кубка Лиги, где теперь сыграют с "Саутгемптоном" 26 февраля.
Матч на "Кей-Си" был отмечен назначением пенальти в ворота "Юнайтед" — рефери Джонатан Мосс углядел спорный фол Маркоса Рохо на Харри Магуайре, а позже с течением игры отказался поставить ответный 11-метровой за более очевидное нарушение правил на Крисе Смоллинге. Моуриньо с таким положением вещей смириться не может.
"Думаю, 18 матчей без поражений — это удивительно. Мы не проиграли. Я увидел только два гола. Я увидел гол Поля Погба, а также их гол (Умара Ниассе) — то был великолепный гол после отличной комбинации. Это была отличная передача с фланга, а парень открылся на дальней штанге. 1:1".
"Почему я не считаю первый гол "Халла"? Я не видел гола. Мой посыл игрокам таков: "Празднуйте, мы в финале, мы играли против хорошей команды, значительно прибавившей команды". Я с самого начала говорил вам, что этот парень (Марку Силва) очень хороший тренер, хотя вы, возможно, не верили мне".
"Я не хочу говорить о пенальти, но также я не хочу говорить об игре, потому что тогда мне придется сказать, что игра была у нас в кармане, игра была под контролем, а затем нечто произошло в игре", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
27.01.2017 08:00
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Последние комментарии:
Вообще в ворота Халла не поставили 2 чистые пенки, а не одну
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Что несет этот обоссыш? Совсем крыша поехала у униженного
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Да да конечно и ещё вы претендент на титул в этом Гондураса
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ахахаха)))
ну вообще, справедливости ради, он не говорил "беспроигрышная серия продолжается"
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Wembleyy!
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когда в финале проебут, скажет всем, что "мы выиграли, пропустили всего один гол, а один гол я не считаю за победный"... ну и ебанок он
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это просто пипец!!! сам решит когда ее прервать! но так победная серия ваша прервалась когда армянин забил нулячий гол из офсайда! так выходит!!! уриня просто лолище!!!
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чтобы было если бы Силва пришел еще бы летом?
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ну согласитесть там не было пенальти
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Ахахахахах) Уебок
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какой же он тупой)
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1:1(2:1)
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Eбaнулся на отлично на днюшку))0
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ах ах ах
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Лол, блять
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Адекватно
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