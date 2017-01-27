Моуриньо: "Беспроигрышная серия продолжается, это 1:1"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался мириться с тем, что 17-матчевая беспроигрышная серия его команды была прервана поражением от "Халла" в Кубке Лиги.

Накануне вечером "красные дьяволы" уступили в гостях у "Халла" (2:1), но за счет двух домашних голов все-таки вышли в финал Кубка Лиги, где теперь сыграют с "Саутгемптоном" 26 февраля.

Матч на "Кей-Си" был отмечен назначением пенальти в ворота "Юнайтед" — рефери Джонатан Мосс углядел спорный фол Маркоса Рохо на Харри Магуайре, а позже с течением игры отказался поставить ответный 11-метровой за более очевидное нарушение правил на Крисе Смоллинге. Моуриньо с таким положением вещей смириться не может.

"Думаю, 18 матчей без поражений — это удивительно. Мы не проиграли. Я увидел только два гола. Я увидел гол Поля Погба, а также их гол (Умара Ниассе) — то был великолепный гол после отличной комбинации. Это была отличная передача с фланга, а парень открылся на дальней штанге. 1:1".

"Почему я не считаю первый гол "Халла"? Я не видел гола. Мой посыл игрокам таков: "Празднуйте, мы в финале, мы играли против хорошей команды, значительно прибавившей команды". Я с самого начала говорил вам, что этот парень (Марку Силва) очень хороший тренер, хотя вы, возможно, не верили мне".

"Я не хочу говорить о пенальти, но также я не хочу говорить об игре, потому что тогда мне придется сказать, что игра была у нас в кармане, игра была под контролем, а затем нечто произошло в игре", — цитирует Моуриньо The Telegraph.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Халл

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2364

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Последние комментарии:




  1. andros13 27.01.2017 09:26 # andros13
    Вообще в ворота Халла не поставили 2 чистые пенки, а не одну

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  2. ask 27.01.2017 09:13 # ask
    Что несет этот обоссыш? Совсем крыша поехала у униженного

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  3. chelsea1983 27.01.2017 09:04 # chelsea1983
    Да да конечно и ещё вы претендент на титул в этом Гондураса

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  4. supermassive74 27.01.2017 08:59 # supermassive74
    ахахаха)))

    ну вообще, справедливости ради, он не говорил "беспроигрышная серия продолжается"

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  5. glanass1 27.01.2017 08:56 # glanass1
    Wembleyy!

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  6. ugunner4 27.01.2017 08:55 # ugunner4
    когда в финале проебут, скажет всем, что "мы выиграли, пропустили всего один гол, а один гол я не считаю за победный"... ну и ебанок он

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  7. karnivool 27.01.2017 08:54 # karnivool
    это просто пипец!!! сам решит когда ее прервать! но так победная серия ваша прервалась когда армянин забил нулячий гол из офсайда! так выходит!!! уриня просто лолище!!!

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  8. karnivool 27.01.2017 08:50 # karnivool
    чтобы было если бы Силва пришел еще бы летом?

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  9. albakhan 27.01.2017 08:50 # albakhan
    ну согласитесть там не было пенальти

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  10. forester 27.01.2017 08:43 # forester
    Ахахахахах) Уебок

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  11. wengerrrro 27.01.2017 08:40 # wengerrrro
    какой же он тупой)

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  12. smile01 27.01.2017 08:08 # smile01
    1:1(2:1)

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  13. mcferson-42 27.01.2017 08:06 # mcferson-42
    Eбaнулся на отлично на днюшку))0

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  14. j-silver 27.01.2017 08:06 # j-silver
    ах ах ах

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  15. dragonishka 27.01.2017 08:04 # dragonishka
    Лол, блять

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  16. fred-the-red 27.01.2017 08:04 # fred-the-red
    Адекватно

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