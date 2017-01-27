Моуриньо: "Беспроигрышная серия продолжается, это 1:1"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался мириться с тем, что 17-матчевая беспроигрышная серия его команды была прервана поражением от "Халла" в Кубке Лиги.

Накануне вечером "красные дьяволы" уступили в гостях у "Халла" (2:1), но за счет двух домашних голов все-таки вышли в финал Кубка Лиги, где теперь сыграют с "Саутгемптоном" 26 февраля.



Матч на "Кей-Си" был отмечен назначением пенальти в ворота "Юнайтед" — рефери Джонатан Мосс углядел спорный фол Маркоса Рохо на Харри Магуайре, а позже с течением игры отказался поставить ответный 11-метровой за более очевидное нарушение правил на Крисе Смоллинге. Моуриньо с таким положением вещей смириться не может.



"Думаю, 18 матчей без поражений — это удивительно. Мы не проиграли. Я увидел только два гола. Я увидел гол Поля Погба, а также их гол (Умара Ниассе) — то был великолепный гол после отличной комбинации. Это была отличная передача с фланга, а парень открылся на дальней штанге. 1:1".



"Почему я не считаю первый гол "Халла"? Я не видел гола. Мой посыл игрокам таков: "Празднуйте, мы в финале, мы играли против хорошей команды, значительно прибавившей команды". Я с самого начала говорил вам, что этот парень (Марку Силва) очень хороший тренер, хотя вы, возможно, не верили мне".



"Я не хочу говорить о пенальти, но также я не хочу говорить об игре, потому что тогда мне придется сказать, что игра была у нас в кармане, игра была под контролем, а затем нечто произошло в игре", — цитирует Моуриньо The Telegraph.