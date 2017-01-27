Венгер объяснил, что мешает переходу Дженкинсона в "Кристал Пэлас"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что переходу Карла Дженкинсона в "Кристал Пэлас" мешает нежелание защитника соглашаться на понижение зарплаты.

С возобновление трансферного окна в январе два лондонских клуба быстро договорились об условиях постоянного трансфера Дженкинсона. Венгер не стал удерживать игрока, который провалился в период отсутствия Эктора Беллерина с травмой.



Однако переговоры "орлов" и Карла не увенчались успехом до сих пор, потому что 24-летний англичанин, сейчас зарабатывающий 45 тысяч фунтов в неделю, не желает ущемлять себя в плане финансов.



"Он должен договориться об условиях личного контракта. Но пока ему этого не удалось", — цитирует Венгера Evening Standard.



Аналогичным образом Венгер готов отпустить и 31-летнего Дебюши, который сыграл лишь 16 минут в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Я не закрываю перед ним дверь, потому что у нас очень высокая конкуренция на правом фланге. Кроме того, там сейчас убедительно действует Габриэль, поэтому я не закрываю дверь. Я лишь хочу сказать, что сейчас он (Дебюши) в оптимальной форме, готов играть и, возможно, получать практику где-нибудь еще", — добавил Венгер.