Макихран жалеет, что не ушел из "Челси" в "Реал"

Полузащитник "Брентфорда" Джош Макихран, признался, что жалеет о своем решении остаться в "Челси", когда в юности ему поступило предложение от мадридского "Реала".

В свое время Макихран считался главным молодым талантом "синих", однако реализовать свой потенциал Джош так и не сумел, в 2015 году, после серии аренд, окончательно покинув на "Стэмфорд Бридж".



В преддверии матча Кубка Англии против своего бывшего клуба 23-летний англичанин выразил сожаление, что так долго держался за мечту заиграть в "Челси".



"Когда мне было 16, насчет меня обратились "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Я не мог поверить, когда мой агент сказал: "Реал" хочет тебя". Невероятно, не так ли?"



"Реал" вступил со мной контакт, ожидая, чтобы я со всей своей семьей прилетел в Мадрид и заключил бы контракт на пять лет, но я сказал: "Нет, я хочу остаться в "Челси".



"Я верил, что смогу проявить себя в "Челси". Когда я дебютировал за клуб, то думал: "Ага, это было правильное решение отказать "Реалу". Но теперь, оглядываясь назад, я думаю, что мне, возможно, стоило бы согласиться на переход", — сообщил Макихран Daily Mail.