"Юнайтед" проиграл "Халлу", но вышел в финал Кубка Лиги

Несмотря на поражение 2:1 в гостях у "Халла", "Манчестер Юнайтед" смог выйти в финал Кубка Лиги.

После поражения от "Челси" в минувший уикенд главный тренер "тигров" Марку Силва сделал аж семь изменений в стартовом составе своей команды, явно обозначая свой приоритет в лице Премьер-Лиги.



У "красных дьяволов" поменялась половина полевых игроков. Свой шанс получили Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Майкл Кэррик, Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд.



"Халл" гораздо лучше начал матч, владея инициативой и совершенно не позволяя сопернику отвечать своими атаками. Вскоре голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа пришлось совершить пару хороших сейвов после ударов Сэма Клукаса и Умара Ниассе.



А на 34-й минуте Рохо помоги Харри Магуайру оказаться на газоне при розыгрыше углового у ворот Де Хеа. Рефери Джонатан Мосс увидел в этом нарушение правил и назначил пенальти, который был уверенно реализован Томом Хаддлстоуном — 1:0.



После пропущенного гола "дьяволы" несколько взбодрились, но до перерыва сумели огрызнуться лишь ударом Златана Ибрагимовича в угол ворот — Дэвид Маршалл вытянулся в струну и достал мяч.



Во втором тайме "Юнайтед" заметно активизировался, осознав хрупкость своего положения. Подопечные Жозе Моуриньо принялись растягивать оборону соперника и на 66-й минуте, наконец, сравняли счет. Хаддлстоун, выбивая мяч из ног Рэшфорда внутри штрафной, невольно ассистировал Полю Погба, который в касание послал снаряд между ног Магуайра и точно в ворота — 1:1.



В остатке матча команды обменялись попаданиями в перекладину, а когда уже казалось, что все ясно, "Халл" вновь вышел вперед. На 85-й минуте Ниассе в касание поразил пустой угол ворот со считанных метров после отличного прострела вдоль лицевой линии от Дэвида Мейлера — 2:1.



Забить еще один, столь необходимый, гол хозяева уже не смогли и попросту не успели.



"Юнайтед" явно не хватило настроя на ответный матч, особенно после победы 2:0 дома. На протяжении большей части встречи "Халл" выглядел лучше и победу полностью заслужил — правда, ее оказалось недостаточно для выхода в финал турнира. Таким образом, теперь "дьяволы" встретятся с "Саутгемптоном" на "Уэмбли" 26 февраля.



"Халл" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 2:3



Голы: Хаддлстоун 35 (пен), Ниассе 85 — Погба 66.



"Халл": Маршалл, Таймон, Магуайр, Доусон, Мейлер, Хаддлстоун, Клукас, Малони (Эвандро 64), Ниассе, Диоманде (Эрнандес 70), Боуэн (Маркович 59).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Рохо, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард (Руни 79), Рэшфорд (Феллайни 90), Ибрагимович.



Предупреждения: Джонс, Рохо.