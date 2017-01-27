"Юнайтед" проиграл "Халлу", но вышел в финал Кубка Лиги

Манчестер Юнайтед Несмотря на поражение 2:1 в гостях у "Халла", "Манчестер Юнайтед" смог выйти в финал Кубка Лиги.

После поражения от "Челси" в минувший уикенд главный тренер "тигров" Марку Силва сделал аж семь изменений в стартовом составе своей команды, явно обозначая свой приоритет в лице Премьер-Лиги.

У "красных дьяволов" поменялась половина полевых игроков. Свой шанс получили Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Майкл Кэррик, Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд.

"Халл" гораздо лучше начал матч, владея инициативой и совершенно не позволяя сопернику отвечать своими атаками. Вскоре голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа пришлось совершить пару хороших сейвов после ударов Сэма Клукаса и Умара Ниассе.

А на 34-й минуте Рохо помоги Харри Магуайру оказаться на газоне при розыгрыше углового у ворот Де Хеа. Рефери Джонатан Мосс увидел в этом нарушение правил и назначил пенальти, который был уверенно реализован Томом Хаддлстоуном — 1:0.

После пропущенного гола "дьяволы" несколько взбодрились, но до перерыва сумели огрызнуться лишь ударом Златана Ибрагимовича в угол ворот — Дэвид Маршалл вытянулся в струну и достал мяч.

Во втором тайме "Юнайтед" заметно активизировался, осознав хрупкость своего положения. Подопечные Жозе Моуриньо принялись растягивать оборону соперника и на 66-й минуте, наконец, сравняли счет. Хаддлстоун, выбивая мяч из ног Рэшфорда внутри штрафной, невольно ассистировал Полю Погба, который в касание послал снаряд между ног Магуайра и точно в ворота — 1:1.

В остатке матча команды обменялись попаданиями в перекладину, а когда уже казалось, что все ясно, "Халл" вновь вышел вперед. На 85-й минуте Ниассе в касание поразил пустой угол ворот со считанных метров после отличного прострела вдоль лицевой линии от Дэвида Мейлера — 2:1.

Забить еще один, столь необходимый, гол хозяева уже не смогли и попросту не успели.

"Юнайтед" явно не хватило настроя на ответный матч, особенно после победы 2:0 дома. На протяжении большей части встречи "Халл" выглядел лучше и победу полностью заслужил — правда, ее оказалось недостаточно для выхода в финал турнира. Таким образом, теперь "дьяволы" встретятся с "Саутгемптоном" на "Уэмбли" 26 февраля.

"Халл" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 2:3

Голы: Хаддлстоун 35 (пен), Ниассе 85 — Погба 66.

"Халл": Маршалл, Таймон, Магуайр, Доусон, Мейлер, Хаддлстоун, Клукас, Малони (Эвандро 64), Ниассе, Диоманде (Эрнандес 70), Боуэн (Маркович 59).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Рохо, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард (Руни 79), Рэшфорд (Феллайни 90), Ибрагимович.

Предупреждения: Джонс, Рохо.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Халл

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2017 00:40

Количество просмотров Просмотров: 1598

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Последние комментарии:




  1. ssa 27.01.2017 01:39 # ssa
    основа скама соснула у резерва халла, пфф, этих немощей святые в финале вперед ногами вынесут, сейчас только топчика подпишут с италии.

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  2. kos9k 27.01.2017 01:20 # kos9k
    а ведь этот халл как минимум не проебет лфк в предстоящем туре, поэтому 1х-бетон

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  3. mancunia-planet 27.01.2017 01:04 # mancunia-planet
    Валька не хватало по игре, Дармиан не оч

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  4. manreds 27.01.2017 00:58 # manreds
    В пол силы играли , главное вышли а колбаска неееееееттттт

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  5. erevansky 27.01.2017 00:55 # erevansky
    01.12.2016 01:20 #
    el-pistalero

    Скомеры в один рот пишут "финал мю-сотон".
    Лул)

    30.11.2016 02:00 #
    electric

    изи катка
    с победой
    титул все ближе и ближе

    30.11.2016 02:02 #
    melwood-lfc

    походу возьмем кубок в этом сезоне

    30.11.2016 02:41 #
    skychnie-oboi

    9-й почетный Кубок лиги наш!

    26.10.2016 23:58 #
    blackdreamer

    хочу лфк - мю просто в 1 чане с гавном смеш маура погбу и старого пса

    Подборочка.

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  6. reeker 27.01.2017 00:51 # reeker
    Маур лахер.Выставил практически основной состав на ничего не значащую игру,а потом будет ныть про то,что у его команды слишком много матчей.Ну клаван же.

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  7. antuanpdf 27.01.2017 00:48 # antuanpdf
    Заслуженно едем на Уэмбли! Халл молодцы достойно выглядели. Мосс тупил по жести. Всех с финалом.

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  8. gerrard08 27.01.2017 00:48 # gerrard08
    Ахаха)) пздц лохи какому-то халу всасали))) пздц))

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  9. red-devil-4ever 27.01.2017 00:47 # red-devil-4ever
    в пол ноги в финал вышли
    изи

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  10. vav 27.01.2017 00:47 # vav
    Мосс следующий за Дином кто будет понижен до чемпионшипа на несколько матчей

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  11. vendetta1 27.01.2017 00:46 # vendetta1
    муму сила муахахаха. Саутгемптон перебежит просто их, и оформит себе путевку в ЛЕ.

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  12. vyrentz 27.01.2017 00:44 # vyrentz
    вышли - да, но пиздеть на ветках ЛФК извольте

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  13. goodtimes 27.01.2017 00:44 # goodtimes
    лучшая в мире команда уверенно идёт вперёд

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  14. rustik 27.01.2017 00:43 # rustik
    на классе, хуле

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  15. udaff 27.01.2017 00:42 # udaff
    на классе. всё по делу. но могли и победить. до встречи в финале, сотон!

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  16. role-playin 27.01.2017 00:41 # role-playin
    6 Манчестер Юнайтед 22 41

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  17. karandash 27.01.2017 00:41 # karandash
    по сути 20 минут играли только, после перерыва, все остальное время как будто силы экономили, а халл красавы, для себя сыграли на 5 с плюсом.

    ну а судейство писдец какой то, что с ними в этом сезоне, такое ощущение что им 13 зп выписывают за такие ляпы, как можно было выдумать пенку в обычной борьбе при стандарте и не поставить 100% пенальти на смолинге.

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