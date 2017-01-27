"Юнайтед" проиграл "Халлу", но вышел в финал Кубка Лиги
Несмотря на поражение 2:1 в гостях у "Халла", "Манчестер Юнайтед" смог выйти в финал Кубка Лиги.
После поражения от "Челси" в минувший уикенд главный тренер "тигров" Марку Силва сделал аж семь изменений в стартовом составе своей команды, явно обозначая свой приоритет в лице Премьер-Лиги.
У "красных дьяволов" поменялась половина полевых игроков. Свой шанс получили Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Майкл Кэррик, Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд.
"Халл" гораздо лучше начал матч, владея инициативой и совершенно не позволяя сопернику отвечать своими атаками. Вскоре голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа пришлось совершить пару хороших сейвов после ударов Сэма Клукаса и Умара Ниассе.
А на 34-й минуте Рохо помоги Харри Магуайру оказаться на газоне при розыгрыше углового у ворот Де Хеа. Рефери Джонатан Мосс увидел в этом нарушение правил и назначил пенальти, который был уверенно реализован Томом Хаддлстоуном — 1:0.
После пропущенного гола "дьяволы" несколько взбодрились, но до перерыва сумели огрызнуться лишь ударом Златана Ибрагимовича в угол ворот — Дэвид Маршалл вытянулся в струну и достал мяч.
Во втором тайме "Юнайтед" заметно активизировался, осознав хрупкость своего положения. Подопечные Жозе Моуриньо принялись растягивать оборону соперника и на 66-й минуте, наконец, сравняли счет. Хаддлстоун, выбивая мяч из ног Рэшфорда внутри штрафной, невольно ассистировал Полю Погба, который в касание послал снаряд между ног Магуайра и точно в ворота — 1:1.
В остатке матча команды обменялись попаданиями в перекладину, а когда уже казалось, что все ясно, "Халл" вновь вышел вперед. На 85-й минуте Ниассе в касание поразил пустой угол ворот со считанных метров после отличного прострела вдоль лицевой линии от Дэвида Мейлера — 2:1.
Забить еще один, столь необходимый, гол хозяева уже не смогли и попросту не успели.
"Юнайтед" явно не хватило настроя на ответный матч, особенно после победы 2:0 дома. На протяжении большей части встречи "Халл" выглядел лучше и победу полностью заслужил — правда, ее оказалось недостаточно для выхода в финал турнира. Таким образом, теперь "дьяволы" встретятся с "Саутгемптоном" на "Уэмбли" 26 февраля.
"Халл" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 2:3
Голы: Хаддлстоун 35 (пен), Ниассе 85 — Погба 66.
"Халл": Маршалл, Таймон, Магуайр, Доусон, Мейлер, Хаддлстоун, Клукас, Малони (Эвандро 64), Ниассе, Диоманде (Эрнандес 70), Боуэн (Маркович 59).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Рохо, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард (Руни 79), Рэшфорд (Феллайни 90), Ибрагимович.
Предупреждения: Джонс, Рохо.
27.01.2017 00:40
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Последние комментарии:
основа скама соснула у резерва халла, пфф, этих немощей святые в финале вперед ногами вынесут, сейчас только топчика подпишут с италии.
(ответить)
а ведь этот халл как минимум не проебет лфк в предстоящем туре, поэтому 1х-бетон
(ответить)
Валька не хватало по игре, Дармиан не оч
(ответить)
В пол силы играли , главное вышли а колбаска неееееееттттт
(ответить)
01.12.2016 01:20 #
el-pistalero
Скомеры в один рот пишут "финал мю-сотон".
Лул)
30.11.2016 02:00 #
electric
изи катка
с победой
титул все ближе и ближе
30.11.2016 02:02 #
melwood-lfc
походу возьмем кубок в этом сезоне
30.11.2016 02:41 #
skychnie-oboi
9-й почетный Кубок лиги наш!
26.10.2016 23:58 #
blackdreamer
хочу лфк - мю просто в 1 чане с гавном смеш маура погбу и старого пса
Подборочка.
(ответить)
Маур лахер.Выставил практически основной состав на ничего не значащую игру,а потом будет ныть про то,что у его команды слишком много матчей.Ну клаван же.
(ответить)
Заслуженно едем на Уэмбли! Халл молодцы достойно выглядели. Мосс тупил по жести. Всех с финалом.
(ответить)
Ахаха)) пздц лохи какому-то халу всасали))) пздц))
(ответить)
в пол ноги в финал вышли
изи
(ответить)
Мосс следующий за Дином кто будет понижен до чемпионшипа на несколько матчей
(ответить)
муму сила муахахаха. Саутгемптон перебежит просто их, и оформит себе путевку в ЛЕ.
(ответить)
вышли - да, но пиздеть на ветках ЛФК извольте
(ответить)
лучшая в мире команда уверенно идёт вперёд
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на классе, хуле
(ответить)
на классе. всё по делу. но могли и победить. до встречи в финале, сотон!
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6 Манчестер Юнайтед 22 41
(ответить)
по сути 20 минут играли только, после перерыва, все остальное время как будто силы экономили, а халл красавы, для себя сыграли на 5 с плюсом.
ну а судейство писдец какой то, что с ними в этом сезоне, такое ощущение что им 13 зп выписывают за такие ляпы, как можно было выдумать пенку в обычной борьбе при стандарте и не поставить 100% пенальти на смолинге.
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