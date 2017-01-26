Депай: "Мы не были в плохих отношениях с Моуриньо"

Мемфис Депай Ушедший в "Лион" вингер Мемфис Депай отверг предположения о том, что он находился в плохих отношениях с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

На прошлой неделе 22-летний голландец покинул "Олд Траффорд" и присоединился к "Лиону" по сделке, стоимость которой за счет бонусов может вырасти до 21.7 миллионов фунтов.

В этом сезоне Премьер-Лиги Депай провел лишь 20 минут, что дает повод предположить о некотором конфликте с тренером, но сам Мемфис уверяет, что не держит обиды на Моуриньо, который назвал его "игроком с хорошим потенциалом" и даже допустил его возвращение в "Юнайтед" в будущем.

"Это были приятные слова. В Манчестере я всегда трудился должным образом. Лично для меня это все было непросто. Мне нужно было играть. Но мы не были в плохих отношениях".

"Он отличный тренер и отличный человек. Давайте посмотрим, как я буду играть теперь. В любом случае, думаю, он говорил хорошие вещи насчет меня".

"Я чувствую себя очень хорошо, я в своей лучшей форме. Первая неделя прошла очень хорошо, тренировки были очень хорошими, и мало-помалу я возвращаюсь в ритм".

"Думаю, следующий матч я буду готов начать уже в старте. Я упорно тренируюсь и нахожусь в хорошей форме. Думаю, я смогу претендовать на место в стартовом составе на следующий матч", — сообщил Депай OL TV.


Метки Депай, Лион, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 22:00

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  1. suarezov 26.01.2017 22:29 # suarezov
    а мю уже продал игроков на 40 млн.

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  2. plague 26.01.2017 22:23 # plague
    еще один будущий роналду обосрался на старом унитазе

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  3. dimon70 26.01.2017 22:17 # dimon70
    ага,все так и поверили

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  4. raimbek1 26.01.2017 22:02 # raimbek1
    Эх Депай, столько неоправданных надежд, талант есть ведь, но мозгов нету

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  5. reams 26.01.2017 22:02 # reams
    Депайцо как погбецо, только депайцо

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