Фергюсон не вмешивается в работу Моуриньо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что его легендарный предшественник сэр Алекс Фергюсон не вмешается в его работу на "Олд Траффорд".
На этой неделе великий шотландец похвалил игру "красных дьяволов" под руководством Моуриньо и отметил прогресс команды, достигнутый по ходу сезона. По словам Жозе, Фергюсон не вмешивается в его работу и вообще дистанцировался от клуба.
"Если честно, его влияние на клуб почти не ощущается. Я всегда чувствовал поддержку с его стороны, за исключением тех случаев, когда моя команда была прямым конкурентом "Манчестер Юнайтед".
"Он поддерживал меня, когда я работал за границей - сначала в Италии, а потом в Испании. Друзья всегда желают друг другу удачи, обмениваясь сообщениями – поверьте, это много значит в определенные моменты".
"Он тоже уважает мою работу, поэтому не хочу быть рядом и слишком часто приезжать. Я сказал ему, что это его дом, но за все время он только пару раз ездил с нами на автобусе и лишь однажды погостил на тренировочной базе", - цитирует Моуриньо Goal.
26.01.2017 21:00
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поэтому и в таблице так сейчас,что САФ не вмешивается
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удачи
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