Фергюсон не вмешивается в работу Моуриньо

Алекс Фергюсон и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что его легендарный предшественник сэр Алекс Фергюсон не вмешается в его работу на "Олд Траффорд".

На этой неделе великий шотландец похвалил игру "красных дьяволов" под руководством Моуриньо и отметил прогресс команды, достигнутый по ходу сезона. По словам Жозе, Фергюсон не вмешивается в его работу и вообще дистанцировался от клуба.

"Если честно, его влияние на клуб почти не ощущается. Я всегда чувствовал поддержку с его стороны, за исключением тех случаев, когда моя команда была прямым конкурентом "Манчестер Юнайтед".

"Он поддерживал меня, когда я работал за границей - сначала в Италии, а потом в Испании. Друзья всегда желают друг другу удачи, обмениваясь сообщениями – поверьте, это много значит в определенные моменты".

"Он тоже уважает мою работу, поэтому не хочу быть рядом и слишком часто приезжать. Я сказал ему, что это его дом, но за все время он только пару раз ездил с нами на автобусе и лишь однажды погостил на тренировочной базе", - цитирует Моуриньо Goal.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Фергюсон

Автор foxmcfc   

Дата 26.01.2017 21:00

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  1. dimon70 26.01.2017 21:15 # dimon70
    поэтому и в таблице так сейчас,что САФ не вмешивается

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  2. mancunia-planet 26.01.2017 21:11 # mancunia-planet
    удачи

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