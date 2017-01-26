Фергюсон не вмешивается в работу Моуриньо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что его легендарный предшественник сэр Алекс Фергюсон не вмешается в его работу на "Олд Траффорд".

На этой неделе великий шотландец похвалил игру "красных дьяволов" под руководством Моуриньо и отметил прогресс команды, достигнутый по ходу сезона. По словам Жозе, Фергюсон не вмешивается в его работу и вообще дистанцировался от клуба.



"Если честно, его влияние на клуб почти не ощущается. Я всегда чувствовал поддержку с его стороны, за исключением тех случаев, когда моя команда была прямым конкурентом "Манчестер Юнайтед".



"Он поддерживал меня, когда я работал за границей - сначала в Италии, а потом в Испании. Друзья всегда желают друг другу удачи, обмениваясь сообщениями – поверьте, это много значит в определенные моменты".



"Он тоже уважает мою работу, поэтому не хочу быть рядом и слишком часто приезжать. Я сказал ему, что это его дом, но за все время он только пару раз ездил с нами на автобусе и лишь однажды погостил на тренировочной базе", - цитирует Моуриньо Goal.