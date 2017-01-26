"Уотфорд" взял в аренду Мбайе Ньянга

Мбайе Ньянг "Уотфорд" официально объявил об аренде нападающего "Милана" Мбайе Ньянга с опцией последующего выкупа.

В этом сезоне команда Вальтера Маццари испытывает серьезные проблемы с забитыми голами, вдобавок не утихают слухи о намерении "шершней" продать в Китай Одиона Игало.

Улучшить свою результативность во второй половине сезона "Уотфорд" надеется с помощью Ньянга, который способен сыграть как на обоих флангах, так и центрального нападающего.

Арендное соглашение с "Миланом" рассчитано до конца сезона, по истечении которого "шершни" смогут выкупить трансфер 22-летнего француза за фиксированную сумму в 13.5 миллионов фунтов.

В этом сезоне Серии А Ньянг, на которого также претендовали "Вест Хэм", "Эвертон", "Бернли" и "Дженоа", провел 18 матчей, забив три гола и отдав две передачи.


Метки аренда, Милан, Ньянг, трансферы, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 20:40

Количество просмотров Просмотров: 487

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Последние комментарии:




  1. budun 26.01.2017 21:11 # budun
    днище редкостное
    прям как хейтеры тенниса

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  2. xah 26.01.2017 20:58 # xah
    В 2012-13 пиарили парня хорошо, вроде сама Барселона интересовалась , очередной Обертан короче

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  3. vasya-mu 26.01.2017 20:57 # vasya-mu
    что за ноунэйм, ноулайферы?

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  4. xah 26.01.2017 20:56 # xah
    Сука епаный Фапл тормозит из за тупых реклам , и видосы тормозят жестоко

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  5. admob 26.01.2017 20:54 # admob
    бля, ну пздц главная)
    Миша-Миша

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  6. raka-eve 26.01.2017 20:50 # raka-eve
    переоцененное говнецо а не игрок.

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  7. moneymaker 26.01.2017 20:47 # moneymaker
    господи, миха, что за главная

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  8. reams 26.01.2017 20:46 # reams
    ноунейм, но цена конечн

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  9. shmit 26.01.2017 20:44 # shmit
    перейдет в мю летом за 100 лямов

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  10. blackdreamer 26.01.2017 20:44 # blackdreamer
    как там у лфк дела с трансферами ?
    - да нахуя нам кто нужен есть же косоногий джан и лукас топ лавочник
    рот ебал политику такую , так же как ебал рот фанатов щелсей

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