"Уотфорд" взял в аренду Мбайе Ньянга

"Уотфорд" официально объявил об аренде нападающего "Милана" Мбайе Ньянга с опцией последующего выкупа.

В этом сезоне команда Вальтера Маццари испытывает серьезные проблемы с забитыми голами, вдобавок не утихают слухи о намерении "шершней" продать в Китай Одиона Игало.



Улучшить свою результативность во второй половине сезона "Уотфорд" надеется с помощью Ньянга, который способен сыграть как на обоих флангах, так и центрального нападающего.



Арендное соглашение с "Миланом" рассчитано до конца сезона, по истечении которого "шершни" смогут выкупить трансфер 22-летнего француза за фиксированную сумму в 13.5 миллионов фунтов.



В этом сезоне Серии А Ньянг, на которого также претендовали "Вест Хэм", "Эвертон", "Бернли" и "Дженоа", провел 18 матчей, забив три гола и отдав две передачи.