"Уотфорд" взял в аренду Мбайе Ньянга
"Уотфорд" официально объявил об аренде нападающего "Милана" Мбайе Ньянга с опцией последующего выкупа.
В этом сезоне команда Вальтера Маццари испытывает серьезные проблемы с забитыми голами, вдобавок не утихают слухи о намерении "шершней" продать в Китай Одиона Игало.
Улучшить свою результативность во второй половине сезона "Уотфорд" надеется с помощью Ньянга, который способен сыграть как на обоих флангах, так и центрального нападающего.
Арендное соглашение с "Миланом" рассчитано до конца сезона, по истечении которого "шершни" смогут выкупить трансфер 22-летнего француза за фиксированную сумму в 13.5 миллионов фунтов.
В этом сезоне Серии А Ньянг, на которого также претендовали "Вест Хэм", "Эвертон", "Бернли" и "Дженоа", провел 18 матчей, забив три гола и отдав две передачи.
26.01.2017 20:40
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Последние комментарии:
днище редкостное
прям как хейтеры тенниса
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В 2012-13 пиарили парня хорошо, вроде сама Барселона интересовалась , очередной Обертан короче
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что за ноунэйм, ноулайферы?
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Сука епаный Фапл тормозит из за тупых реклам , и видосы тормозят жестоко
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бля, ну пздц главная)
Миша-Миша
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переоцененное говнецо а не игрок.
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господи, миха, что за главная
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ноунейм, но цена конечн
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перейдет в мю летом за 100 лямов
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как там у лфк дела с трансферами ?
- да нахуя нам кто нужен есть же косоногий джан и лукас топ лавочник
рот ебал политику такую , так же как ебал рот фанатов щелсей
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