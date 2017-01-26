Китайцы собираются купить долю в "Саутгемптоне"

Сент Мэри Катарина Либхерр, владеющая "Саутгемптоном", практически договорилась о продаже части акций клуба китайской инвестиционной компании Lander Holdings.

В четверг через фондовую биржу Шэньчжэня Lander Holdings объявила о достигнутой договоренности насчет покупки доли в "Саутгемптоне", не раскрывая каких-либо деталей.

Как передает The Telegraph, на "Сент Мэри" находят подобное заявление преждевременным, но не отрицают свою открытость ко внешним инвестициям, что Либхерр лично подтвердила в письме к болельщикам.

"Пожалуйста, поймите, что в данный момент я могу предоставить лишь ограниченные комментарии касательно этого процесса, однако я могу заверить вас, что все шаги делаются в лучших интересах клуба. Потенциальная сделка требует множества согласований и должна отвечать множеству критериев, прежде чем она будет заключена", — сообщила Либхерр.


Метки Либхерр, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 20:00

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  1. dimon70 26.01.2017 21:17 # dimon70
    будут чайники развивать Академию святых для нас.вэлком!!!!

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  2. j-silver 26.01.2017 20:53 # j-silver
    Олигархи с баблом идут куда угодно, только не в ливерпуль

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  3. mancunia-planet 26.01.2017 20:31 # mancunia-planet
    китайцы зло

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  4. van-der-slav 26.01.2017 20:18 # van-der-slav
    если английский футбол не едет в китай то китай сам поедет к английскому футболу

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