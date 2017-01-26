Китайцы собираются купить долю в "Саутгемптоне"
Катарина Либхерр, владеющая "Саутгемптоном", практически договорилась о продаже части акций клуба китайской инвестиционной компании Lander Holdings.
В четверг через фондовую биржу Шэньчжэня Lander Holdings объявила о достигнутой договоренности насчет покупки доли в "Саутгемптоне", не раскрывая каких-либо деталей.
Как передает The Telegraph, на "Сент Мэри" находят подобное заявление преждевременным, но не отрицают свою открытость ко внешним инвестициям, что Либхерр лично подтвердила в письме к болельщикам.
"Пожалуйста, поймите, что в данный момент я могу предоставить лишь ограниченные комментарии касательно этого процесса, однако я могу заверить вас, что все шаги делаются в лучших интересах клуба. Потенциальная сделка требует множества согласований и должна отвечать множеству критериев, прежде чем она будет заключена", — сообщила Либхерр.
26.01.2017 20:00
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будут чайники развивать Академию святых для нас.вэлком!!!!
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Олигархи с баблом идут куда угодно, только не в ливерпуль
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китайцы зло
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если английский футбол не едет в китай то китай сам поедет к английскому футболу
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