"Челси" продолжает искать замену Беговичу

Крэйг Гордон "Челси" продолжает активные поиски замены для Асмира Беговича, не сумев приобрести голкипера "Селтика" Крэйга Гордона.

Ранее в январе стало известно, что "синие" выразили готовность отпустить Беговича в "Борнмут", если смогут подыскать замену 29-летнему боснийцу в роли дублера для Тибо Куртуа.

По информации Sky Sports, в списке возможных целей "Челси" присутствуют три голкипера: Диего Лопес из "Эспаньола", Фернандо Муслера из "Галатасарая", а также Гордон, который в этом сезоне сыграл 34 матча за "Селтик".

Однако заполучить 34-летнего шотландца "синим" не удалось — предложение лидеров Премьер-Лиги по Крэйгу было отклонено.

"Уверен ли я, что "Челси" впустую тратит время? Да, конечно", — сообщил сегодня главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс.


Метки Бегович, Гордон, Селтик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 19:00

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  1. chelsea88 26.01.2017 19:20 # chelsea88
    Нойера можно пригласить. Ну или Касильяса на крайняк.

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  2. pokersanogo 26.01.2017 19:18 # pokersanogo
    Гордону уже 34........... Офигеть.

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