"Челси" продолжает искать замену Беговичу

"Челси" продолжает активные поиски замены для Асмира Беговича, не сумев приобрести голкипера "Селтика" Крэйга Гордона.

Ранее в январе стало известно, что "синие" выразили готовность отпустить Беговича в "Борнмут", если смогут подыскать замену 29-летнему боснийцу в роли дублера для Тибо Куртуа.



По информации Sky Sports, в списке возможных целей "Челси" присутствуют три голкипера: Диего Лопес из "Эспаньола", Фернандо Муслера из "Галатасарая", а также Гордон, который в этом сезоне сыграл 34 матча за "Селтик".



Однако заполучить 34-летнего шотландца "синим" не удалось — предложение лидеров Премьер-Лиги по Крэйгу было отклонено.



"Уверен ли я, что "Челси" впустую тратит время? Да, конечно", — сообщил сегодня главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс.