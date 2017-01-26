"Мидлсбро" пытается заполучить Хесе и отказывается отпускать Рамиреса

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка подтвердил, что уговаривает нападающего ПСЖ Хесе перебраться на "Риверсайд", а также сообщил о стремлении Гастона Рамиреса покинуть клуб.

В свое время Каранке довелось поработать с Хесе в "Реале", и теперь испанский тренер "речников" хочет воссоединиться с соотечественником, который в этом сезоне сыграл лишь девять матчей в Лиге 1.



"Наш интерес к нему огромен. Я знаю этого игрока семь или восемь лет. Я знаю его потенциал. Я знаю его характер. ПСЖ заплатил за него 25 миллионов евро. Он способен нам многое дать, поэтому мы пытаемся уговорить его", — цитирует Каранку Sky Sports.



Также Айтор поведал, что его клуб отклонил предложение "Лестера" о покупке нападающего Гастона Рамиреса, который даже подал прошение о трансфере.



"Да, он попросил о трансфере. Это вызывает разочарование. В прошлом сезоне он просил позволить ему играть здесь, он вернулся в свою лучшую форму и вернулся в свою национальную команду".



"Я разочарован как тренер и как человек. Но я должен оставаться профессионалом. Интересы кого-либо не могут быть выше интересов команды. В конце концов если предложение не дотянет до нужного уровня, он останется важным игроком для нас", — добавил Каранка.