"Мидлсбро" пытается заполучить Хесе и отказывается отпускать Рамиреса

Хесе Родригес Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка подтвердил, что уговаривает нападающего ПСЖ Хесе перебраться на "Риверсайд", а также сообщил о стремлении Гастона Рамиреса покинуть клуб.

В свое время Каранке довелось поработать с Хесе в "Реале", и теперь испанский тренер "речников" хочет воссоединиться с соотечественником, который в этом сезоне сыграл лишь девять матчей в Лиге 1.

"Наш интерес к нему огромен. Я знаю этого игрока семь или восемь лет. Я знаю его потенциал. Я знаю его характер. ПСЖ заплатил за него 25 миллионов евро. Он способен нам многое дать, поэтому мы пытаемся уговорить его", — цитирует Каранку Sky Sports.

Также Айтор поведал, что его клуб отклонил предложение "Лестера" о покупке нападающего Гастона Рамиреса, который даже подал прошение о трансфере.

"Да, он попросил о трансфере. Это вызывает разочарование. В прошлом сезоне он просил позволить ему играть здесь, он вернулся в свою лучшую форму и вернулся в свою национальную команду".

"Я разочарован как тренер и как человек. Но я должен оставаться профессионалом. Интересы кого-либо не могут быть выше интересов команды. В конце концов если предложение не дотянет до нужного уровня, он останется важным игроком для нас", — добавил Каранка.


Метки Лестер, Мидлсбро, Рамирес, Реал, Хесе

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 17:00

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  1. suarezov 26.01.2017 19:08 # suarezov
    а Клопп говорит на рынке нет игроков....

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  2. footbal228 26.01.2017 18:01 # footbal228
    Хесе днина, как и Гастон, как и Мидлбсро. Не дно из всей этой хуеты только ПСЖ.

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  3. boavista 26.01.2017 17:43 # boavista
    Даже такой трансфер не удивит. Клубы АПЛ деньгами забиты.

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  4. shirokov15 26.01.2017 17:26 # shirokov15
    Уахахаха. Какой, нахой, Хесе? Максимум в этом случае - хуйца.

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