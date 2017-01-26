Фабрегас счастлив в "Челси"

Полузащитник Цеск Фабрегас отверг интерес из Италии в это трансферное окно и хочет помочь "Челси" завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги.

На протяжении января не утихают слухи, что представители Серии А "Ювентус", "Милан" и "Интер" следят за ситуацией вокруг 29-летнего испанца, который в этом сезоне не имеет твердого места в стартовом составе команды Антонио Конте.



В 2017 году экс-капитан "Арсенала" еще не появлялся с первых минут в рамках Премьер-Лиги, однако это никак не повлияло на планы Фабрегаса — он по-прежнему счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не планирует уходить, о чем сообщает Sky Sports, ссылаясь на близкий к игроку источник.



Добавим, несмотря на ограниченное игровое время, Цеск продолжает приносить пользу "синим". Появившись на замену в воскресном матче Премьер-Лиги против "Халла", Фабрегас отметился голевой передачей на Гари Кэхилла — уже своей шестой в этом сезоне.