Фабрегас счастлив в "Челси"

Цеск Фабрегас Полузащитник Цеск Фабрегас отверг интерес из Италии в это трансферное окно и хочет помочь "Челси" завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги.

На протяжении января не утихают слухи, что представители Серии А "Ювентус", "Милан" и "Интер" следят за ситуацией вокруг 29-летнего испанца, который в этом сезоне не имеет твердого места в стартовом составе команды Антонио Конте.

В 2017 году экс-капитан "Арсенала" еще не появлялся с первых минут в рамках Премьер-Лиги, однако это никак не повлияло на планы Фабрегаса — он по-прежнему счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не планирует уходить, о чем сообщает Sky Sports, ссылаясь на близкий к игроку источник.

Добавим, несмотря на ограниченное игровое время, Цеск продолжает приносить пользу "синим". Появившись на замену в воскресном матче Премьер-Лиги против "Халла", Фабрегас отметился голевой передачей на Гари Кэхилла — уже своей шестой в этом сезоне.


Метки Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. gio 26.01.2017 16:34 # gio
    кто из этих итальянских бомжей заплатит ему 150 к в неделю в фунтах - да никто

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  2. j-silver 26.01.2017 16:02 # j-silver
    Топ. Как конте

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  3. meshuggah 26.01.2017 16:02 # meshuggah
    мы тоже счастливы

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