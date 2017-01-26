Бранислав Иванович близок к переходу в "Зенит"
Защитник "Челси" Бранислав Иванович ведет переговоры о переходе в "Зенит" и может отправиться в Санкт-Петербург уже на этой неделе.
Напомним, Иванович выступает за "синих" с 2008 года, однако в этом сезоне серб потерял место в стартовом составе, а на матч прошлого уикенда против "Халла" даже не попал в заявку, хотя был полностью здоров.
Как сообщает Daily Mail, Бранислав не хочет оставшиеся шесть месяцев по своему контракту с "Челси" провести на лавке, поэтому всерьез настроен покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.
Ранее интерес к 32-летнему защитнику приписывали "Эвертону", "Лестеру" и "Вест Хэму", однако клубы Премьер-Лиги не спешат выдвигать свои предложения. Этой ситуацией надеется воспользоваться "Зенит", уже вступивший в переговоры с Ивановичем.
Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга предлагает экс-защитнику "Локомотива" контракт на три с половиной года. При этом Бранислав надеется, что ему будет позволено уйти из "Челси" свободным агентом.
26.01.2017 15:00
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Последние комментарии:
ой лоооооол
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Луческа поехавший, нахай ему этот старпер
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Честно отпахал в Челси! Жаль что в этом сезоне не успеет приписать себе чемпионский титут Англии.
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вали скорее,до 31 числа
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Явно на повышение пошел
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жаль, раньше броник такие голы забивал, один из моих любимых игроков...
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