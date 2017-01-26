Бранислав Иванович близок к переходу в "Зенит"

Бранислав Иванович Защитник "Челси" Бранислав Иванович ведет переговоры о переходе в "Зенит" и может отправиться в Санкт-Петербург уже на этой неделе.

Напомним, Иванович выступает за "синих" с 2008 года, однако в этом сезоне серб потерял место в стартовом составе, а на матч прошлого уикенда против "Халла" даже не попал в заявку, хотя был полностью здоров.

Как сообщает Daily Mail, Бранислав не хочет оставшиеся шесть месяцев по своему контракту с "Челси" провести на лавке, поэтому всерьез настроен покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.

Ранее интерес к 32-летнему защитнику приписывали "Эвертону", "Лестеру" и "Вест Хэму", однако клубы Премьер-Лиги не спешат выдвигать свои предложения. Этой ситуацией надеется воспользоваться "Зенит", уже вступивший в переговоры с Ивановичем.

Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга предлагает экс-защитнику "Локомотива" контракт на три с половиной года. При этом Бранислав надеется, что ему будет позволено уйти из "Челси" свободным агентом.


Метки Зенит, Иванович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 489

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andros13 26.01.2017 15:10 # andros13
    ой лоооооол

    (ответить)

  2. mcferson-42 26.01.2017 15:08 # mcferson-42
    Луческа поехавший, нахай ему этот старпер

    (ответить)

  3. axilles-1992 26.01.2017 15:04 # axilles-1992
    Честно отпахал в Челси! Жаль что в этом сезоне не успеет приписать себе чемпионский титут Англии.

    (ответить)

  4. dimon70 26.01.2017 15:03 # dimon70
    вали скорее,до 31 числа

    (ответить)

  5. osetin-15reg 26.01.2017 15:03 # osetin-15reg
    Явно на повышение пошел

    (ответить)

  6. dautov 26.01.2017 15:02 # dautov
    жаль, раньше броник такие голы забивал, один из моих любимых игроков...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: