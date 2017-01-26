Венгер готов ответить за свое поведение

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что согласился с обвинениями FA касательно своего поведения в воскресном матче против "Бернли".

Напомним, что под занавес матча, выигранного "канонирами" со счетом 2:1, Венгер был изгнан из технической зоны за критику рефери Джонатана Мосса. Позже француз продолжил выяснять отношения, но уже с резервным арбитром Энтони Тэйлором.



В начале недели FA отреагировала на этот инцидент, предъявив Арсену обвинения в неподобающем поведении. Рулевой "канониров" уже подтвердил, что готов ответить за свой проступок – даже дисквалификацией.



"Да, я согласился с обвинениями, и мне почти нечего добавить к этим словам. Я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы отвечать за свои поступки".



"Когда я веду себя неподобающим образом, я готов признать, что был не прав. Я страстный парень, который целиком погружен в свою работу и всего лишь хочет побеждать", - цитирует Венгера Daily Mirror.