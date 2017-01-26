Венгер готов ответить за свое поведение

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что согласился с обвинениями FA касательно своего поведения в воскресном матче против "Бернли".

Напомним, что под занавес матча, выигранного "канонирами" со счетом 2:1, Венгер был изгнан из технической зоны за критику рефери Джонатана Мосса. Позже француз продолжил выяснять отношения, но уже с резервным арбитром Энтони Тэйлором.

В начале недели FA отреагировала на этот инцидент, предъявив Арсену обвинения в неподобающем поведении. Рулевой "канониров" уже подтвердил, что готов ответить за свой проступок – даже дисквалификацией.

"Да, я согласился с обвинениями, и мне почти нечего добавить к этим словам. Я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы отвечать за свои поступки".

"Когда я веду себя неподобающим образом, я готов признать, что был не прав. Я страстный парень, который целиком погружен в свою работу и всего лишь хочет побеждать", - цитирует Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 26.01.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1371

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  1. thierryhenry14 26.01.2017 15:17 # thierryhenry14
    Все стебутся, а у самих тренеры как истерички видят заговоры и никогда не готовы понести мужественный ответ. Про Чмоура тут и говорить нечего.

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  2. asrman87 26.01.2017 15:14 # asrman87
    Достойный ответ, не то что некоторые клоуны ноующие про непоследовательность т д

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  3. dnb 26.01.2017 15:11 # dnb
    ну тут все ясно.
    Венгер и озил пассивы
    У Чеха самый большой и он всегда с ближним
    Санчес доминатор
    остальные обычные латентики

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  4. sheef 26.01.2017 15:09 # sheef
    1 матч дисквы и штраф дадут, век воли не видать, ранее не числился нарушителем злостным

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  5. winnerd 26.01.2017 15:07 # winnerd
    3 матча пуховику сидеть на трибуне без пуховика

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  6. aristarh-overeem 26.01.2017 14:35 # aristarh-overeem
    Мамин взрослый мальчик
    Папин страстный парень

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  7. largo-winch 26.01.2017 14:30 # largo-winch
    страстный парень, очень отчаянный!

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  8. karnivool 26.01.2017 14:27 # karnivool
    взрослый, страстный...
    четвертый, покерястный...

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  9. j-silver 26.01.2017 14:17 # j-silver
    взрослый мальчик + страстный парень.

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  10. eblobei 26.01.2017 14:15 # eblobei
    На кожаный кол страстного парня

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  11. meshuggah 26.01.2017 14:10 # meshuggah
    Я уже достаточно взрослый мальчик

    Источник: http://fapl.ru/posts/52778/?c=1

    ахахахах

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  12. selfish 26.01.2017 14:04 # selfish
    сук, ну этот в своем репертуаре, каждый год одно и тоже) срывы у него начинаются в апреле - мае лютейшие

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  13. wengerrrro 26.01.2017 14:00 # wengerrrro
    мужик, олень, мужик)

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