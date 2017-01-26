Венгер готов ответить за свое поведение
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что согласился с обвинениями FA касательно своего поведения в воскресном матче против "Бернли".
Напомним, что под занавес матча, выигранного "канонирами" со счетом 2:1, Венгер был изгнан из технической зоны за критику рефери Джонатана Мосса. Позже француз продолжил выяснять отношения, но уже с резервным арбитром Энтони Тэйлором.
В начале недели FA отреагировала на этот инцидент, предъявив Арсену обвинения в неподобающем поведении. Рулевой "канониров" уже подтвердил, что готов ответить за свой проступок – даже дисквалификацией.
"Да, я согласился с обвинениями, и мне почти нечего добавить к этим словам. Я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы отвечать за свои поступки".
"Когда я веду себя неподобающим образом, я готов признать, что был не прав. Я страстный парень, который целиком погружен в свою работу и всего лишь хочет побеждать", - цитирует Венгера Daily Mirror.
26.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
Все стебутся, а у самих тренеры как истерички видят заговоры и никогда не готовы понести мужественный ответ. Про Чмоура тут и говорить нечего.
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Достойный ответ, не то что некоторые клоуны ноующие про непоследовательность т д
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ну тут все ясно.
Венгер и озил пассивы
У Чеха самый большой и он всегда с ближним
Санчес доминатор
остальные обычные латентики
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1 матч дисквы и штраф дадут, век воли не видать, ранее не числился нарушителем злостным
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3 матча пуховику сидеть на трибуне без пуховика
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Мамин взрослый мальчик
Папин страстный парень
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страстный парень, очень отчаянный!
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взрослый, страстный...
четвертый, покерястный...
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взрослый мальчик + страстный парень.
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На кожаный кол страстного парня
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Я уже достаточно взрослый мальчик
Источник: http://fapl.ru/posts/52778/?c=1
ахахахах
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сук, ну этот в своем репертуаре, каждый год одно и тоже) срывы у него начинаются в апреле - мае лютейшие
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мужик, олень, мужик)
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