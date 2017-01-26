"Вест Хэм" перебил предложение "Бернли" по Снодграссу

"Вест Хэм" перебил предложение "Бернли" о покупке ведущего игрока "Халла" Роберта Снодграсса. Теперь выбор между двумя клубами должен сделать сам игрок.

Как известно, "молотобойцы" пытаются провернуть сделку по Снодграссу на протяжении нескольких недель, а вот "Бернли" удалось с первого раза согласовать стоимость шотландца в размере 10 миллионов фунтов.



Ожидалось, что в ближайшие дни 29-летний Роберт отправится на "Терф Мур", однако в последний момент в гонку вернулся "Вест Хэм". Как сообщает BBC, "молотобойцы" предложили за Снодграсса чуть больше 10 млн. фунтов, на что "Халл" тоже ответил согласием.



Таким образом, выбор между "Вест Хэмом" и "Бернли" предстоит сделать самому игроку. Удивительно, что ведущий борьбу за выживание "Халл" вообще готов отпустить Роберта, забившего треть голов команды в этом сезоне.